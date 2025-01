Okupas del hotel de San Blas exigen que el Gobierno les «reubique»: «Que tome cartas en el asunto»

Una reyerta en el polémico hotel okupa de San Blas-Canillejas (Madrid) dejó este viernes un muerto y otra persona herida. Se trata de un nuevo altercado en este edificio, okupado por decenas de personas, la mayoría procedentes de países de América Latina y del norte de África. Las peleas y conflictos son habituales en este complejo, con más de 200 habitaciones, especialmente por la existencia de bandas latinas enfrentadas. Okupas del edificio admiten la situación problemática y llegan incluso a exigir al Gobierno que les «reubique» en otro sitio.

«Estoy preocupada por las últimas noticias, mi hija está embarazada… Vivo con miedo. Ayer me asomé a la puerta y vi a la Policía, me enteré de que había un muerto. El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para reubicar a las personas», declara a OKDIARIO una de las mujeres que okupan este complejo. Cuenta que accedió junto a su hija y su nieto a uno de los apartamentos al poco tiempo de llegar a España: «Estábamos recién llegadas, un amigo nos facilitó el alojamiento aquí… Mi hija está trabajando, pero para acceder a un apartamento necesita un dineral del que no disponemos, la necesidad obliga».

Otra de las vecinas okupas explica que «se oyen gritos» en el hotel y que «hay demasiada Policía». «Yo tengo permiso de residencia. Pero me han dicho que me pueden llevar a los tribunales… Se habla de temas de drogas, aunque no lo he visto. He oído que nos van a desalojar».

Este problemático edificio era propiedad de la empresa quebrada Aragón Suites. Las peleas son habituales entre los okupas, que viven en la mayoría de los casos sin agua ni luz o conectados a enganches ilegales. Las mafias proliferan para hacer negocio con las habitaciones.

Otra reyerta

Este viernes, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón de 28 años y de origen argentino como presunto autor del asesinato de una persona, de 52, en este hotel, que se localiza en la calle Lola Flores número 5 del barrio de San Blas. El fallecido fue hallado en el interior del edificio por los servicios de emergencia ya inconsciente con varias puñaladas en el torso. Hace dos meses otro altercado también acabó con la muerte violenta de otro okupa.

Al parecer, la pelea se originó por la venta de perfumes. La mujer del fallecido, de 52 años y nacionalidad peruana, resultó herida con puñaladas en manos y brazos, pero sin revestir gravedad.

Los hechos se produjeron sobre las 17:45 horas de este viernes, momento en el que se recibió una llamada al 112 alertando del suceso.

El hombre fallecido y su pareja, que residían en el inmueble okupado, habían subarrendado una habitación al presunto autor de los hechos. Al parecer, la mujer y el supuesto agresor iniciaron una discusión por un problema de convivencia -en concreto por ese presunto problema generado por la venta de perfumes- a la que también se sumó la víctima, lo que derivó en una pelea en la que utilizaron armas blancas.

En noviembre, fue asesinado un hombre colombiano de 35 años tras una pelea entre hinchas de equipos rivales.