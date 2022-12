El espectacular crecimiento en los últimos meses de OKDIARIO es imparable. Si hace unos días era GFK, el medidor oficial de la audiencia digital, el que constataba la sexta posición de este periódico en el ránking de los más leídos de España, ahora es el medidor Comscore el que otorga a OKDIARIO en su medición del mes de noviembre 14,911 millones de usuarios únicos, 148.000 más de los que registró en el mes de octubre y 1,342 millones más que El Confidencial, su más inmediato competidor, ampliando su ventaja en 1,282 millones más si lo comparamos con el registro del mes de octubre, en el que la diferencia era sólo de 59.000 lectores.

Así, con sólo siete años de vida, OKDIARIO vuelve a situarse como el sexto diario más importante de España superando a medios como El Confidencial, La Razón o Abc rozando ya los 15 millones de usuarios únicos. Esto significa que OKDIARIO, en sólo cinco años, ha casi triplicado su audiencia, ya que en 2017 sólo tenía 5,5 millones de usuario únicos ocupando la novena plaza del ránking.

Comscore refrenda así el hito alcanzado por OKDIARIO en septiembre cuando desbancó a El Confidencial de la sexta plaza del ranking de periódicos digitales más leídos de España. Ahora sólo es superado en la categoría de usuarios únicos por El Mundo, El País, El Español, La Vanguardia y 20Minutos. A esto hay que sumar el matiz aportado por GFK de que OKDIARIO supera ahora en audiencia promedio diaria a medios históricos como La Vanguardia -1,23 millones de media al día frente a los 1,20 millones del medio catalán-.

comScore MMX noviembre 2022 USUARIOS ÚNICOS (000) 1 ELMUNDO.ES 20.692 2 ELESPANOL.COM + CRÓNICA GLOBAL + VANDAL + DIARIO DE AVISOS + COCINILLAS + INVERTIA + EL ANDROIDE LIBRE + OMICRONO + NAVARRA + QUINCEMIL + TREINTAYSEIS + NOTICIAS CYL + EL DIGITAL CASTILLA LA MANCHA + MÁLAGA 19.561 3 ELPAIS.COM 17.701 4 LAVANGUARDIA.COM 16.881 5 20MINUTOS.ES 16.686 6 OKDIARIO.COM 14.911 7 ELCONFIDENCIAL.COM 13.569 8 LARAZON.ES 12.434 9 LNE.ES 11.858 10 LARAZON.ES 12.434 11 ELPERIODICO.COM 11.324 12 ABC.ES 10.496 13 ELNACIONAL.CAT 10.303 14 ELDIARIO.ES 8.326 15 ELECONOMISTA.ES 8.280 16 HUFFINGTONPOST.ES 7.640 17 LIBERTADDIGITAL.COM 6.998 18 EUROPAPRESS.ES 6.679 19 EXPANSION.COM 6.499 20 HERALDO.ES 6.420 Fuente: ranking elaborado con datos comScore

Los datos convierten al digital de Inda como el diario líder de prensa digital nativa en España, si descontamos los portales añadidos a la granja de contenidos de El Español, que sin ellos dejaría a este medio en apenas seis millones de usuarios únicos. De hecho, este medio infla sus datos gracias al hecho de haber adquirido más de una decena de webs que son las que le aportan el grueso de su tráfico.

Datos que no son casualidad y que surgen de la apertura de nuevas delegaciones en Baleares y Comunidad Valenciana -donde cada día contamos lo que otros no cuentan sobre el Gobierno de Francina Armengol o las ruinosas decisiones de Ximo Puig y sus socios-, sin olvidarnos del excelente comportamiento al alza de la información del corazón que aportan los portales Look y lo último en lujo y lifestyle de Cool.