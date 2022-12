La racha imparable de OKDIARIO no se detiene. Tras conseguir el hito de situarse como el sexto diario más importante de España superando a medios como El Confidencial, La Razón o ABC en el mes de octubre según ComScore, ahora es GFK, el nuevo medidor oficial del consumo digital en España, el que certifica el crecimiento exponencial de OKDIARIO pasando de 6 millones de usuarios únicos al mes a 12 millones, confirmando a OKDIARIO como el sexto medio más leído de España.

Con estos datos, OKDIARIO, con apenas siete años de vida, supera en audiencia promedio diaria a medios históricos como La Vanguardia -1,23 millones de media al día frente a los 1,20 millones del medio catalán- y saca casi dos millones de usuarios únicos de ventaja a su más inmediato compartido, El Confidencial. Ésto ha provocado un vuelco en las audiencias oficiales que se conocían hasta ahora.

En otras palabras, OKDIARIO duplica ahora holgadamente sus datos anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado para constatar ese cambio tan radical? Sucede que hasta ahora no se incorporaban en la medición la tecnología AMP y FBIA, dando como resultado datos de tráfico que no eran reales. Estos cambios en la medición oficial incorporan nuevas métricas que proyectan una imagen más real y completa de las audiencias de los principales medios de comunicación digital en España.

Lo anterior queda reflejado, por ejemplo, en el caso de 20Minutos, que ha pasado de estar en el puesto número 1 del ránking GFK al sexto lugar, dado que hasta hora este medio no tenía incorporada la tecnología AMP.

Consolida su crecimiento

Los datos actualizados de GFK confirman que el crecimiento espectacular de OKDIARIO en el último año no era ningún espejismo. Hay que recordar que en el mes de septiembre el diario que dirige Eduardo Inda registró 12,3 millones de usuarios únicos y luego en el mes de octubre finalizó con un crecimiento arrollador hasta los 14,1 millones de usuarios, según ComScore.

OKDIARIO siguió sumando usuarios únicos en octubre: pasó de los 14,212 millones de septiembre a los 14,763 millones. Los datos convierten al digital de Inda en el diario líder de prensa digital nativa en España, si descontamos los portales añadidos a la granja de contenidos de El Español, que sin ellos dejaría a este medio en apenas seis millones de usuarios únicos.

Datos que no son casualidad y que surgen de la apertura de nuevas delegaciones en Baleares y Comunidad Valenciana -donde cada día contamos lo que otros no cuentan sobre el Gobierno de Francina Armengol o las decisiones de Ximo Puig y sus socios-, sin olvidarnos del excelente comportamiento al alza de la información del corazón que aporta Look o lo último en lujo y lifestyle de Cool.