El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha dejado conocer un poco más en su entrevista televisiva con Bertín Osborne. En el plano personal y en el político. Ha hablado de cómo es ser padre a los 55 años y no ha tenido reparos en recordar que la primera vez que votó lo hizo por el PSOE, porque el PP le parecía «muy de derechas». Pero ahora está muy orgulloso de haber hecho su carrera política en Partido Popular.

Pero se mostró sincero al admitir que «la primera conciencia de voto la tengo en el año 1982 y voté a Felipe González. Lo hice claramente por convicción y lo volvería a hacer», asegura Feijóo, a quien Bertín sorprendió con un mensaje del ex presidente socialista que el gallego escuchó a la gallega: ni frío ni calor, le produjo.

A la pregunta de siempre sobre si pactará con Vox para gobernar, contestó con la respuesta de siempre: que él está en política para «ganar contundentemente las elecciones» pero «no a intentar sumar votos». «Yo lo que sí quiero, son sus votos», dijo, tal y como ya le había asegurado a Eduardo Inda en la entrevista que le hizo para OKDIARIO.

También ha dado su opinión Núñez Feijóo sobre el acuerdo de Vox y el PP en Castilla y León: que «es un Gobierno estable y es la solución», lo que demuestra que no tiene un rechazo per se contra la formación de Santiago Abascal. Sí le dijo a Bertín Osborne, en su programa Mi casa es la tuya, de Telecinco, que no está de acuerdo con Vox en su antiautonomismo y su antieuropeísmo, recordando que eso no comulga con el partido que ahora preside. El partido liderado por Santiago Abascal, «no es lo mismo que el PP», aseveró Núñez Feijóo, que añadió que la formación popular no puede renunciar a ser «el partido del centroderecha en España».

Bertín a Alberto Núñez Feijóo: «¿Pactarías con Vox si te hiciera falta hacerlo?» #MiCasaFeijóo pic.twitter.com/aIXhYY85uS — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) April 30, 2022

Presidente del Gobierno

En otro momento del programa, el cantante también le ha preguntado a Núñez Feijóo si se ve como presidente del Gobierno: «La clave es que me vean los españoles, no que me vea yo. Al final son los españoles los que van a decidir». Y para que le conozcan, Feijóo habló de su experiencia de Gobierno, de los años que estuvo al frente del Insalud («no me pueden engañar en asuntos de Sanidad»), al frente de Correos y al frente de la Xunta de Galicia. Esa experiencia en la gobernanza es básica para un político. Por eso, lamentó que haya los políticos que llegan a ministerios sin experiencia alguna de gobierno, en clara referencia a los ministros podemistas.

El programa ha contado con la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se han sentado con Feijóo y Osborne en una mesa a comer. «Esos son políticos que mandan, ya que mandar en Madrid y Andalucía no es una broma», ha comentado sobre los dos presidentes autonómicos.

Sobre la crisis interna del PP que desembocó en la dimisión de Pablo Casado y García Egea, Feijóo ha asegurado que se podía haber evitado «absolutamente»: «Tú puedes discutir en casa, pero lo que no puedes es radiar la conversación de casa al barrio la polémica».

«Tuvimos una crisis muy potente y todas las comunidades autónomas vimos que era una crisis muy seria, perdimos el control del partido. La gente nos hubiera castigado mucho», ha remarcado. Llegados a este punto, Osborne le dio con cierta sorna a Ayuso que la veía más contenta con este presidente del PP (aludiendo así implícitamente a la crisis interna que ha vivido el partido y que acabó con el liderazgo de Pablo Casado). Feijóo estuvo rápido al quite, y poniéndole una mano en el brazo, le ha recomendado: «No entres al trapo». «Ahí se queda», ha respondido ella.

Sin embargo, Ayuso ha añadido que «las cosas pasan por algo», pero «lo importante es lo que tenemos hacia delante». Así, ha señalado que el reto «imprescindible» es unir a la sociedad de izquierda a derecha bajo «un proyecto de libertad, de unidad y de prosperidad».