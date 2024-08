El nuevo Secretario de Estado de Educación del Gobierno socialista, Abelardo De la Rosa, ordenó en 2017 no dar más de un 4 a los alumnos con discapacidad que cursasen asignaturas adaptadas en Andalucía. Esa comunicación, que remitió como Director General de Ordenación Educativa de la Junta de Andalucía, provocó que incluso algunas organizaciones pidieran su dimisión al considerar «discriminatoria» esta orden.

El número dos en el Ministerio de Educación, que encabeza Pilar Alegría, ocupó el cargo de Director General de Ordenación Educativa. De la Rosa remitió una comunicación a los centros de la Junta de Andalucía sobre los criterios de evaluación de los alumnos de 4º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Sin embargo, dentro de ese texto se incluía también una polémica referencia a las materias de adaptación curricular significativa (ACS), que implican una adecuación importante del contenido respecto a lo establecido en el programa. Esta adaptación está orientada para los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE).

En la orden, concretamente, se identificaban las materias ACS con suspensos. Y es que establecía que se podría aprobar la ESO «con un máximo de dos materias con ACS» siempre que «el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos de la etapa y adquirido las competencias correspondientes». Además, detallaba que esas asignaturas con ACS no podrían ser simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

Por si fuera poco, también establecía que «a efectos del cálculo de la nota media», las asignaturas que se cursasen con ACS, aunque tengan notas por encima de 5, siempre «computarán con un 4».

De esa forma, se equiparaba haber cursado las asignaturas con haberlas suspendido, pero abría la posibilidad de otorgar el título de la ESO a los alumnos, si no eran más de dos y si los profesores consideraban que se había «alcanzado los objetivos de la etapa».

Entonces, la Unión Sindical de Inspectores de Educación en Andalucía (USIE) puso el grito en el cielo por ello. Dijo de esta orden que era «discriminatoria». Su entonces presidente, Antonio Asegurado, criticó en un artículo en La Voz de Cádiz que esas medidas iban en contra de «los principios de legalidad e igualdad».

Sobre la primera decisión, es decir, que no se pudiera pasar de curso con más de dos asignaturas con ACS, Asegurado afirmó que era «una condición no recogida en la normativa». Y es que, explicaba que «equipara el no haber superado un máximo de dos materias de ESO» con «tener un máximo de dos materias con ACS».

Respecto al segundo punto, que no se diera más de un 4 a los alumnos que cursaran este tipo de asignaturas adaptadas, el entonces presidente de USIE aseguró que era «ilegal» y «discriminatorio»: «Va contra la norma establecida, sin cambiarla oficialmente». «Esto es grave y se dirige contra el sector más débil del alumnado, el de NEE», expresó.

Asegurado aconsejó a la entonces Consejera de Educación andaluza, Sonia Gaya Sánchez, «destituir» a De la Rosa porque su comunicación «atenta contra los principios de legalidad e igualdad».

Rectificación de la Junta socialista

La Consejería de Educación acabó rectificando y decidió que los alumnos que tuvieran el currículo adaptado recibieran la titulación de la ESO como si la hubieran cursado sin adaptaciones. La única limitación es que no tuvieran más de dos suspensas y que, en caso de tener dos, no fuera Lengua y Matemáticas.

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha recordado este miércoles en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter, el «desastre mayúsculo» que supuso el paso de De la Rosa por la Dirección General de Ordenación Educativa. La diputada popular ha tildado aquellas decisiones como «ataques a la igualdad y la legalidad».

«No les parece suficiente con atacar la educación especial queriendo cerrar centros, sino que apuestan por menoscabar a los adolescentes con necesidades especiales», ha subrayado en su mensaje en su perfil oficial.