El núcleo de Sánchez busca cobijo en las listas de las generales para no perder el sueldo

Ante la probabilidad de perder el Gobierno la próxima legislatura, en el núcleo duro de Pedro Sánchez ya han empezado a moverse para asegurarse un empleo y sueldo los próximos años. Algunos altos cargos buscan desde hace días los apoyos del presidente y sus agrupaciones locales para ser elegidos candidatos en las elecciones generales. Para optar a un escaño en el Congreso de los Diputados que les garantice un salario si los resultados electorales les obligan a cesar en sus funciones actuales. Pero como ocurrió ya hace cuatro años, será el mismo Sánchez, con sus filias y fobias, el que decidirá los nombres. Para tener un grupo leal y sumiso que no le pueda volver a traicionar.

En el PSOE algunos hablan de «codazos» en el sentido metafórico de la palabra. Es en el entorno más cercano al presidente, en su propio gabinete, donde más se mueven. Óscar López, Antonio Hernando y Francisco Salazar ya han expresado a Sánchez su deseo de figurar en las listas. También varios ministros, tanto con carné del partido como independientes. En los comicios de 2019 situó a varios de ellos como números uno en distintas provincias aunque después, confirmados en sus cargos, les obligó a renunciar a su sillón en el Parlamento. Ahora, por eso, podría no ser así. Un dirigente del partido avisa que «no hay que pensar en lo lógico ni dar nada por hecho» ya que «luego vienen las sorpresas».

Tras una legislatura de muchos movimientos internos, tanto en el Ejecutivo como en Ferraz, fuentes cercanas al presidente señalan que «habrá una renovación importante» en las listas socialistas. A día de hoy, apuntan, «sólo tienen asegurado un sitio de salida» él mismo; la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el secretario de Organización, Santos Cerdán. Sánchez volverá a encabezar la lista por Madrid, Montero por Sevilla y Cerdán por Navarra. Otros nombres relevantes como Félix Bolaños, Pilar Alegría o Isabel Rodríguez tienen muchas papeletas para ir en puestos de salida. Como también dirigentes de peso como Andrea Fernández, Luc André Diof o Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

En el lado contrario están los que ya es seguro que no volverán la próxima legislatura al edificio de la Carrera de San Jerónimo. Tras sentenciar a Carmen Calvo, que no repetirá, Sánchez busca como número dos por Madrid «un fichaje revulsivo». También tendrá que hacer casting para renovar a los candidatos por Valencia y Barcelona, aunque por motivos distintos. En el primer caso, pretende prescindir del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y en el segundo, es la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien quiere dar un paso atrás tras muchos años de actividad política.

Ferraz asume, sin embargo, que no podrá impedir que la ex vicesecretaria general Adriana Lastra repita como número uno por Asturias. Aunque la idea no gusta demasiado. La federación asturiana que dirige Adrián Barbón no renunciará a uno de sus principales activos, eligiéndola como cabeza de cartel, pese a la forma en que salió de la dirección del partido el pasado año. Hace ya algunas semanas que el presidente autonómico trasladó su voluntad de seguir contando con Lastra en Madrid, para que en Moncloa y en Ferraz se fuesen haciendo a la idea de que van a tener que seguir lidiando con ella.