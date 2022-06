Sánchez: «Me voy a quedar y voy a aspirar a ganar las elecciones en 2023»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su «aspiración» es presentarse a las próximas elecciones generales, que se celebrarían en 2023, como candidato del PSOE y «ganarlas». Así se ha mostrado después de que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le haya acusado de utilizar las instituciones españolas para recalar en algún organismo internacional cuando acabe la actual legislatura. «Quédese tranquila. Me voy a quedar y voy a aspirar a ganar las elecciones en 2023», ha asegurado Sánchez.

Este miércoles, el dirigente socialista ha comparecido en el Congreso para explicar el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental y el Consejo Europeo extraordinario celebrado la pasada semana. En su intervención, Sánchez ha acusado a Arrimadas de insultarle y de «verter odio» sobre la bancada de su Ejecutivo. «¿Qué le hecho?», le ha preguntado.

«Lamento muchísimo los insultos y el odio que vierte sobre la bancada azul de este Gobierno y sobre mí, ¿qué le he hecho? Solamente insulta, no para de insultar. No planeta ninguna alternativa, ninguna propuesta, me tacha de que si me quiero ir de que si no voy a ganar las elecciones, ¿pero de verdad este es el debate de los liberales de Europa con la que tenemos encima? Es absurdo», ha sostenido el presidente del Gobierno desde el estrado, en alusión a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, así como la crisis alimentaria o energética. «Quédese tranquila, que yo le recojo el guante. Me voy a quedar y voy a aspirar a ganar las elecciones en 2023», ha apostillado.

Arrimadas

Inés Arrimadas, en su intervención, ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar las instituciones españolas para acabar al frente de algún organismo internacional. «Está asumiendo que no va a poder repetir como presidente», ha defendido la líder de la formación naranja.

«Yo lamento después del Consejo Europeo que España no ha conseguido liderar ninguno de los asuntos debatidos y es porque usted cuando va ni siquiera representa a un gobierno, a una política de Estado (…) para eso hay que venir, debatir y consensuar, pero también debería tener unos socios alineados con el posicionamiento que usted defiende. Usted sólo defiende una posición: la de su persona», ha afirmado Arrimadas.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha puesto en duda que Sánchez vaya a presentarse a la reelección. «Estaría bien que diga si usted va a ser el candidato del PSOE y si se va a atrever a presentarse a las elecciones. Intuyo que no», ha indicado Abascal durante su turno en el debate de este miércoles.