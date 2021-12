«Se me paró la vida». Así resume Natalia Rodríguez, madre de Malén Ortiz, sus ocho años atrás en el tiempo. «Hace un par de días tuvimos una reunión y nos confirmaron que siguen dos vías de investigación, una de ellas incluso un posible avistamiento», explica. A pesar de todo Natalia, madre de Malén, lanza un mensaje de esperanza: «Vivo para encontrarte, hija» y asegura que nunca «arrojaré la toalla».

La madre tampoco tiene muchas esperanzas en este supuesto avistamiento de una joven que ahora tiene 23 años «porque no debo aferrarme a eso», dice. También aprovecha para anunciar una concentración el 4 de diciembre «en la Pineda de Santa Ponsa a las 12 del mediodía para seguir reclamando que el caso no caiga en el olvido y pedir, como siempre, la colaboración de la UCO, porque como digo siempre ven más cuatro ojos que dos y si son nuevos».

Natalia también ha comenzado hace unas semanas la lectura de los 30.000 folios del sumario, una vez que fue levantado el secreto judicial que pesaba sobre el mismo, «para ver lo que se ha hecho en la investigación y sobre todo lo que no se ha hecho», explica la madre de Malén Ortiz, que desde aquel 2 de diciembre vive por hacerle justicia, vive por y para saber la verdad. «El mundo gira, y respiro, aunque muchas veces quiera dejar de respirar… Vivo por y para encontrarte mi hija hermosa, que ahora tiene 23 años y seguro que es mucho más guapa que yo, estamos aquí por ti Malén”, añade Natalia y añade que se ha llegado a cuestionar «si me la cruzase por la calle si la conocería o no. Lucho por que el paso del tiempo no me borre el recuerdo de su voz y pienso que sí la reconocería porque la he parido, creo que hasta su olor me sería familiar, ojalá poder abrazarla y decirle todo lo que la quiero y que hasta el último suspiro de mi vida voy a luchar por ella», añade.

Cuando se le apunta a Natalia que es una persona fuerte sale al paso: «soy normal, lo que pasa es que cuando la vida te pone en esta tesitura, tienes que armarte de fuerza, tengo el apoyo de mi familia, amigos y del ayuntamiento de Calvià que siempre ha estado ahí».

El principal miedo de la familia de Malén Ortiz es que después de tanto tiempo, ocho años, «los medios de comunicación os olvidéis, la asistencia de la gente se va desgastando y nos vamos quedando un poco más solos», de ahí su ruego: «pido a los padres que se pongan en mis zapatos, lo que ha pasado con mi hija le puede suceder a cualquiera… Estamos aquí por Malén, es un empujón que queremos dar para no tirar la toalla y seguir luchando. Mientras yo viva será así», añade Natalia.