La mujer de Pumpido se coló en la reunión del bloque izquierdista del CGPJ para apoyar a su amiga Teso

Clara Martínez de Careaga, la mujer de Cándido Conde-Pumpido, se coló en la reunión del bloque izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la votación del nuevo presidente del Tribunal Supremo el pasado martes 30 de julio. Fuentes jurídicas señalan que apareció por la sede del Consejo el día clave para apoyar a la magistrada Pilar Teso, con quien guarda una estrecha amistad. Las mismas fuentes aseguran que la presencia de la que fuera vocal en el precedente CGPJ causó extrañeza entre los allí presentes. Martínez de Careaga es juez en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

Los nuevos vocales del recién renovado órgano de Gobierno de los jueces ya han celebrado su primer pleno. Se trataba de una reunión importante, ya que debían votar qué magistrado debe ocupar durante los próximos cinco años la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ. La negociación no ha sido fácil, los vocales han llegado a votar hasta en ocho ocasiones qué candidato debía ocupar la plaza sin obtener consenso. La ley marca que el nombramiento debe hacerse con el apoyo de una mayoría de tres quintos, es decir, 12 vocales deben votar a favor de un candidato, algo que no se ha logrado. El CGPJ, en su sesión consecutiva, propuso una lista de siete candidatos de la cual se han elegido a dos: Pilar Teso y Pablo Lucas. Los 10 vocales del bloque izquierdista apoyan a Teso, mientras que los 10 del ala conservada apoyan a Lucas. El empate ha hecho que las votaciones tengan que repetirse el próximo lunes reiniciándose el proceso.

En plenas vacaciones de verano, por los pasillos del CGPJ ha llamado la atención que estuviera la mujer de Conde-Pumpido cuando ya no tiene su despacho como vocal de este órgano. Sin embargo, se le permitió el acceso y se la pudo ver hablando con los nuevos vocales a los que conoce dentro de la carrera judicial. Su pareja, Conde-Pumpido también se ha pronunciado sobre esta elección durante el pleno del Tribunal Constitucional que preside. «El martes, una mujer y rapidito», llegó a decir en la Corte de Garantías, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Las mencionadas voces indican que el bloque izquierdista aspira a controlar el CGPJ y el Supremo, como ya sucede con el Tribunal Constitucional.

La mujer de Conde-Pumpido ingresó en la carrera judicial en 1983, a los 23 años de edad. Clara Martínez de Careaga ha sido juez en los tribunales de los Juzgados de Distrito de Novelda (Alicante), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Vitoria y Madrid. Fue nombrada magistrada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en julio de 2009, tras 21 años como juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Formó parte del anterior CGPJ como vocal y presidió la Comisión de Igualdad.

CGPJ enrocado

El nombramiento sobre quién debe ser el nuevo presidente del Supremo y del CGPJ está enrocado. Si bien la lista de siete candidatos no es modificable, ningún sector está dispuesto a ceder sobre el candidato propuesto. El sector izquierdista propone que sea una mujer de modo que, por primera vez en la historia, ocupe este cargo una juez. Sus candidatas son Pilar Teso, o en su defecto, Ana Ferrer. El ala más conservadora sugiere que en el nuevo presidente sea Pablo Lucas y, en pro del consenso, proponen a Carmen Lamela y Esperanza Córdoba como mujeres. Ninguno está dispuesto a ceder a día de hoy. «Nos encontramos con un muro», explican fuentes pulsadas.

Las votaciones se han celebrado durante el pasado martes y, no lograr un consenso, obligó a continuar el pleno también el miércoles, no alcanzándose de nuevo un acuerdo. La reunión continuará el próximo lunes, 5 de julio, en el que se deberá elegir qué candidato tiene que presidir el Poder Judicial. La decisión se pospondrá para el mes de septiembre en caso de no poder llegar a un acuerdo. El ala conservadora ha pedido que se solicitara a los órganos técnicos un informe para ver cómo podía funcionar el Consejo para todas las cosas que están pendientes. Ejemplo de ello es quién debe dirigir los debates para elegir a un presidente, cuya responsabilidad había recaído hasta ahora en el hombre de más edad.