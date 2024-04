Míriam González, mujer del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg y fundadora de la asociación España Mejor, ha arremetido contra las recomendaciones de empresas privadas para contratos públicos por parte de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Si hubiera hecho lo mismo que Begoña, me queman viva en Trafalgar Square».

«Ahí se produce una apariencia de conflicto», ha asegurado González este martes. La que mujer del que fuera viceprimer ministro del Gobierno británico ha manifestado que eso «era algo que tenían que haber tratado antes y se le tenía que haber indicado claramente lo que puede o no puede decir o hacer».

«Yo te puedo asegurar que si yo hubiera hecho eso cuando mi marido era vicepresidente del Gobierno británico, pues seguramente me hubieran quemado en la plaza pública de Trafalgar Square», ha espetado la fundadora de España Mejor, una organización que lucha contra la polarización en la política española. Y ha incidido que no sólo a ella, sino a «cualquier persona» en esa situación.

González ha destacado que el problema es que «no hay un sistema en el que tratemos las apariencias de conflicto». En opinión de la esposa del ex viceprimer ministro, «en la mayoría de los casos es el problema del político». «Si se ve lo que hace ella es para que después se le puede recusar a él», ha argumentado en Antena 3.

La también abogada ha evitado entrar en mayores valoraciones porque afirma no conoce toda la documentación existente. Aun así, González ha asegurado que «si se ha producido esta situación, al menos hay una apariencia de conflicto y puede que además haya habido un conflicto indirecto».

La mujer del ex viceprimer ministro británico ha asegurado que España está «a años luz de los principios éticos y las normas que se aplican en otros sitios» respecto a los «conflictos con los familiares» de los políticos. «Nos ocurre lo mismo con los nombramientos, con los asesores», ha detallado. Ella propone, en su lugar, redactar unas normas que controlen a los líderes electos. «Vamos a escribirlas y que se comprometan», sugiere la jurista, con el objetivo de «subir el listón ético».

Una presión jamás conocida

En su caso, Gónzalez ha vivido en primera persona la presión de ser la mujer de un rostro conocido en la vida pública británica. Nick Clegg, marido de González, fue entre 2007 y 2015 el líder del partido Liberal Demócrata de Reino Unido. El político fue viceprimer ministro entre 2010 y 2015 durante el primer mandato del conservador David Cameron, actual secretario de Estado para las Relaciones Exteriores de Reino Unido.

«Tenía fotógrafos en la puerta de casa durante más de 6 de la mañana a 12 de la noche», ha rememorado. La abogada ha explicado que durante el mandato de su marido, que duró cinco años, vivía «una presión que en España eso jamás se ha conocido».

«No sé si es que no se entera o no se quiere enterar», le ha reprochado al presidente del Gobierno, pero, en su opinión, «el problema no es regular el papel de las esposas o esposos de los primeros ministros o ministras», sino «regular el papel de los presidentes o de los ministros».

La fundadora de España Mejor ha criticado que se pida «por parte del Gobierno que las empresas tengan códigos éticos» pero no al contrario:»No sé por qué no se lo pedimos al Gobierno». «El problema es de ellos y no de los que están casados con ellos», ha insistido la jurista.