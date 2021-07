La primicia de OKDIARIO sobre la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la condena a 19 meses de prisión a Isa Serra por agredir a la Policía ha caído como una bomba en Podemos. Tal y como ha confirmado la ministra de Igualdad, Irene Monteo, en la formación morada se han enterado de la noticia por este periódico. Y su reacción ha sido rabiar contra su director, Eduardo Inda.

«Desde el Tribunal Supremo se filtra a Eduardo Inda la sentencia contra Isa Serra antes de notificársela a ella. Normalidad democrática», ha publicado Montero este domingo por la mañana, cuando el resto de medios de comunicación se han hecho eco de la primicia de este diario.

Desde el Tribunal Supremo se filtra a Eduardo Inda la sentencia contra @isaserras antes de notificársela a ella. Normalidad democrática — Irene Montero (@IreneMontero) July 4, 2021

Belarra y Echenique se suman

La actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha rabiado por el hecho de que la primicia sobre la condena de Serra la haya conseguido el diario dirigido por Eduardo Inda. «Hoy sabemos por OKDIARIO que el Supremo va a ratificar la sentencia contra Isa Serra por intentar impedir el desahucio de una persona discapacitada. Ella no tiene ninguna notificación oficial. Acoso judicial para desprestigiar mediáticamente. Todo mi apoyo a Isa», ha advertido este domingo desviando la atención sobre el hecho en sí: una nueva condena en firme a un cargo de Podemos.

También se ha retratado el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, asegurando que el Supremo «ha filtrado mafiosamente» la condena a Serra.

Condena en firme

Según ha podido saber OKDIARIO, el Tribunal Supremo desestimará el recurso de casación interpuesto por la ex portavoz de Podemos en Madrid. De esta forma, el Alto Tribunal ratificará la pena de prisión de 19 meses, multa e inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Serra fue condenada por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños por liderar unos altercados contra la Policía en un desahucio que tuvo lugar en 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés.

La ex portavoz de la formación morada no entrará en prisión al no tener antecedentes y ser una pena inferior a los dos años. Serra evitó dimitir de su cargo y maniobró tras las elecciones del 4-M: decidió no recoger su acta de diputada autonómica al sospechar que el Tribunal Supremo no la absolvería de los delitos imputados.

En todo caso, deberá indemnizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente deberá abonarle la cantidad de 4.850 euros y a otro, 400. Además, también será inhabilitada para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.