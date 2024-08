El Ministerio de Sanidad de Mónica García va a poner en marcha una campaña publicitaria para poner en valor la atención primaria frente a los políticos que «vuelcan» las «inversiones y esfuerzos sanitarios» en la construcción de hospitales. «Las inversiones hospitalarias son más fotografiables», critican desde la cartera de la política de Más Madrid en un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El pasado 13 de mayo, la Dirección General de Ordenación Profesional, dependiente del Ministerio de Sanidad, licitó un contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el objeto de realizar una «campaña institucional del Ministerio de Sanidad sobre el valor de la atención primaria».

Entre los objetivos de esa campaña está el «posicionamiento de la marca de la atención primaria en la población» para situarla como «columna vertebral del sistema sanitario» y «restaurar el vínculo emocional», señala en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación.

Por otro lado, el Ministerio incide en que quiere «implicar a la población» en un cambio que tienen «entre manos»: «Que la sanidad pública vuelva a ser la sanidad de todos y todas».

En el público objetivo de esta campaña, Sanidad distingue entre críticos y personas que están a favor: «Quienes estamos perdiendo y nuestros fans», nombran respectivamente. Por otro lado, también dirige esta publicidad a los «políticos autonómicos» porque la atención primaria es «competencia autonómica».

En este sentido, el Ministerio pretende «implicar» a los «responsables de políticas autonómicas». Y es que, a ojos de la cartera de Mónica García, «las inversiones y esfuerzos sanitarios se vuelcan hacia la tecnología y los hospitales, debido en parte a una mayor rentabilidad electoral de estas soluciones y visibilidad en el corto plazo». Y el texto de prescripciones técnicas sentencia que las inversiones hospitalarias son más «fotografiables».

La privada, tachada como amenaza

Ese pliego también hace mención a las «amenazas» de la atención primaria. En ellas se recoge la «sanidad privada» como una de ellas. Frente a esta modalidad, el Ministerio propone «una alternativa» que promete una «atención más rápida (listas de espera menores) y un acceso a demanda a las diferentes especialidades».

Y para conseguir todo ello, Sanidad propone que la campaña apele a la «emotividad» y que tenga «capacidad de llamar la atención y conectar con los públicos objetivos» y de «movilización e implicación a los diferentes públicos».

Eso sí, en el propio texto de prescripciones técnicas se solicita que «otras especialidades sanitarias» no se vean «atacadas o menospreciadas». Además, se pide expresamente que no se ataque tampoco a la sanidad privada. También se señala de forma explícita que la cartera de Mónica García no quiere «seguir explorando el imaginario de los sanitarios como héroes».

El pasado 13 de agosto, el Ministerio de Sanidad adjudicó este contrato a la empresa Hago lo que quiero entretanto por un valor de 78.000 euros, con impuestos incluidos. Ahora, la sociedad cuenta con 25 días para ejecutar el contrato, a contar desde la fecha de adjudicación. En ese plazo, la entidad tendrá que realizar:

Spot para televisión e internet . En total, tienen que entregar cuatro versiones diferentes, de diferentes duraciones.

. En total, tienen que entregar cuatro versiones diferentes, de diferentes duraciones. Una cuña de radio . De alrededor de 20 segundos y en castellano y en todas las lenguas cooficiales.

. De alrededor de 20 segundos y en castellano y en todas las lenguas cooficiales. Campaña de internet. La empresa también tendrá que diseñar dos versiones de banner estático y de banner animado, es decir, las imágenes o vídeo que suele aparecen en los márgenes de las páginas web. Todos ellos tendrán diferentes adaptaciones.

Toda esta campaña está prevista que se emita a lo largo de este año 2024, pero Sanidad se guarda los derechos como «único propietario de la creatividad desarrollada» y dependerá del Ministerio su reproducción.