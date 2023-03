Juan Carlos Monedero, director de la fundación adscrita a Podemos, derrocha halagos al tirano venezolano Hugo Chávez en el décimo aniversario de su fallecimiento. «Gracias por habernos enseñado tanto y por habernos permitido acompañarle en ese momento luminoso de América Latina», ha lanzado el profesor universitario íntimo de Pablo Iglesias.

El Gobierno chavista ha organizado multitud de actos para rendir pleitesía a la memoria del político y militar que lideró el país con mano de hierro desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. La embajada del régimen en Madrid ha recogido testimonios a favor de la figura de Chávez, entre los que destaca el hermano de Íñigo Errejón, dirigentes del PCE como Enrique Santiago o Monedero.

«Saludos desde la Ciudad de México. Vivimos en un mundo de crisis, donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar», arranca Monedero. «Estamos llenos de incertidumbres y es cuando surgen los monstruos. ¿En tiempos de zozobra uno se pregunta qué haría gente que tuvo luz y visión en otros momentos complicados para encontrar soluciones? Me pregunto qué haría el presidente Chávez», plantea el también consultor que consiguió varios contratos del Gobierno venezolano por trabajos que nunca aparecieron.

En este punto se cuestiona qué medidas tomaría el político caribeño «ante este desafío del calentamiento global, él desde un país productor de petróleo». «Estableció un precio justo y que había que ir consumiendo menos energías fósiles. Entendió que la economía venezolana tenía que ir pensando en otras direcciones y, coincidiendo con Rafael Correa, que se podía dejar el petróleo bajo de la tierra», sostiene.

Guerra

Por otra parte, teoriza sobre la posición de Chávez sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania. «El presidente siempre estuvo en contra de las guerras y siempre planteó que las guerras no eran una solución. Hizo todo lo posible para frenar conflictos y fue uno de los impulsores de la paz con las Farc, la guerrilla más longeva de América y de América Latina. El presidente Chávez entendió que hacía falta una nueva política internacional donde no hubiera hegemonía y sí multipolaridad, o aún mejor, que no tuviera polaridades», relata para afirmar que Chávez apostó por la unidad de América Latina ante «los desafíos de esta bestia moribunda del modelo neoliberal».

Seguidamente, Monedero agrega: «Chávez coincide con lo que recientemente ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un humanismo latinoamericano. Coincide con el presidente Gustavo Petro cuando plantea que hay que luchar contra el desafío ecológico. Coincide, por supuesto, con Evo Morales en el reconocimiento de los pueblos originarios. Coincide con Cristina Fernández de Kirchner en la necesidad de mantener la memoria y la justicia. Coincide con la dignidad que representa el pueblo cubano, que no se ha dejado nunca someter. Coincide con esa pelea tenaz de Rafael Correa por recuperar la democracia en Ecuador».

«Al final, cuando a uno le pueden faltar fuerzas, piensa en el presidente Chávez y dice: ‘A él nunca le faltaba, además, una buena sonrisa’. En este aniversario mandarle allá donde esté un enorme abrazo y darle las gracias por habernos enseñado tanto y por habernos permitido acompañarle en ese momento luminoso de América Latina, donde tantos millones de personas salieron de la pobreza, del analfabetismo, de la humillación y vinieron a la dignidad de un continente que volvió a ser alegre. Un fuerte abrazo», concluye.