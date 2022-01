Juan Carlos Monedero usa sus clases en la Universidad Complutense para reírse de los católicos. En la clase a la que OKDIARIO ha acudido como oyente, el cofundador de Podemos comenta con sorna: «Ya nunca se aparece la Virgen o hay milagros. Ahora que todo el mundo tiene su móvil sería un buen momento para grabarlo y subirlo a OKDIARIO». El profesor de Ciencias Políticas muestra su obsesión con este periódico mencionándolo varias veces a lo largo de las dos horas de clase.

Por un lado, Monedero alude así a OKDIARIO como el sitio donde se publican los vídeos con las exclusivas más jugosas. Lo hace además para burlarse de los creyentes. Sostiene en reiteradas ocasiones en tono despectivo que «Dios ha muerto» porque el cristianismo ya no explica el funcionamiento de un mundo muy avanzado tecnológicamente.

«Médicos como el doctor House te matan los milagros. Es decir, las explicaciones de la religión ya no cuelan con una sociedad consciente. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente consciente como ahora. Nunca las mujeres habían tenido tantos derechos como ahora. Nunca ha habido tanta gente alfabetizada. Nunca ha habido tanta gente no esclavizada. Todo eso tiene que generar de alguna manera una reducción de las supersticiones», expone Monedero. «Quiero recordar que los milagros para ser santo son, por ejemplo, quitar un eczema de la piel a una señora. No me jodas, si eso también te lo quita una cremita», ridiculiza Monedero.

«Si uno se cree que una paloma preñó a la Virgen, dices ‘no me jodas’. Es que si uno lo piensa fríamente… Estoy dispuesto a comprar la metáfora, pero es lo que decimos muchas veces, mira que toda la vida de Dios apareciéndose a la Virgen a los pastorcitos… y ahora que tenemos móviles no se aparece nunca, y mira que sería un buen momento», desarrolla. A continuación, añade: «Ahora que tiene todo el mundo su móvil, que alguien lo grabe y diga ‘lo subimos a OKDIARIO’».

En este punto carga las tintas contra el Opus Dei. «Buena parte del empresariado en el franquismo pertenecía al Opus Dei que permite ‘la santa coacción’, es decir, tú tienes derecho a presionar si es para el bienestar de la Obra», critica este profesor frente a una clase de cerca de 30 estudiantes.

Anecdotario

En otro momento de la clase Monedero vuelve a mencionar a OKDIARIO ajeno por completo de que precisamente este periódico está dentro del aula. En esta ocasión se sale de nuevo del temario para recordar otra de sus batallitas a los alumnos en relación a sus trabajos de consultoría.

Comenta que cuando le encargan informes de análisis, al final entrega una única página de conclusiones. «Cuando tuve la reunión, les di la hoja y me dijeron: ‘Parece poco’. Yo les dije: ‘Pero es bueno, tranquilos’».

En concreto, se inventa que en una ocasión le encargaron un informe desde la empresa de muebles Ikea. Al terminar de comentar la supuesta anécdota prevé que los alumnos contarán esos hechos a la prensa: «Vais a decir ‘Monedero trabajó para IKEA. Buen currículum…’, ¡que no! Es mentira. ¿En qué medio? OKDIARIO», lanza el ideólogo morado.

En este punto, el pensador de Podemos traslada a su alumnado su teoría sobre por qué la gente joven compra en Ikea. «Así, dos años y tres meses después, que es cuando las estadísticas dice que la gente se divorciaba, nadie se pelea por quedarse unos muebles de mierda», comenta en una clase en la que constantemente está usando palabras malsonantes.

Tras ver publicada en OKDIARIO parte de su clase, Monedero ha salido en tromba a descalificar a este periódico. «Los de OK Sicario se cuelan en mi primera clase en la Complutense. Podría ser normal porque siempre hay gente de oyente. Pero hay dos problemas: uno, que vengan como la Policía iba a la universidad durante el franquismo: a hacer de chivatos; dos, que no hayan entendido casi nada», ha criticado.