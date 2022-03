El Gobierno ha negado al Congreso de los Diputados, a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del Partido Popular, que el presidente Pedro Sánchez haya incurrido en un conflicto de intereses en relación a las ayudas públicas recibidas por una empresa con la que su padre tiene relación. Pedro Sánchez Fernández mantiene alquilada una nave a la firma Industrias Plásticas Playbol SL, compañía que ha recibido 701.741 euros del Ejecutivo, tal y como ha revelado OKDIARIO en exclusiva.

En concreto, los diputados del PP Macarena Montesinos, Jaime de Olano, Jesús Postigo y Pedro Navarro preguntaron al Gobierno si «ha emitido o va a emitir la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, informe preceptivo con arreglo a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado, por presunto conflicto de intereses del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a este asunto, dada la alarma social generada».

Y la respuesta del Gobierno ha sido la siguiente: «En relación con la pregunta de referencia, se señala que no da lugar a solicitar el informe que menciona al no darse ningún supuesto de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado». El Ejecutivo socialcomunista no ofrece aquí ninguna explicación más sobre el negocio del padre del presidente del Gobierno.

En la exposición de motivos de su iniciativa, los parlamentarios populares subrayan que dicha legislación establece que un alto cargo está incurso en un conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio a los mismos.

Y añaden que se consideran «intereses personales» los intereses familiares, incluyendo los de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, es decir, los padres del alto cargo, como ocurre aquí con Pedro Sánchez Fernández, progenitor del jefe del Ejecutivo de PSOE-Podemos.

En 15 meses

Haciéndose eco de la información publicada por OKDIARIO, el Grupo Popular señala que Industrias Plásticas Playbol SL ha recibido 701.741 euros en ayudas del Gobierno tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, tanto desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como desde el Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño. Tales asignaciones tuvieron lugar entre marzo de 2020 y mayo de 2021.

De esta forma, remarcan los populares, «Pedro Sánchez ha inyectado 701.741 euros en ayudas públicas en tan sólo 15 meses a la empresa» relacionada con su padre, lo que «parece indicar un plausible conflicto de intereses».

La nave industrial que el padre del presidente del Gobierno alquila a Industrias Plásticas Playbol SL, la compañía a la que vendió su fábrica de plásticos, está valorada en 156.000 euros anuales, según una estimación realizada por este periódico a partir de varios anuncios inmobiliarios ubicados en el polígono El Nogal de Algete (Madrid), donde se encuentra ubicada. Y ello, tras la negativa del administrador de dicha empresa a revelar el montante que cada mes ingresa al padre del jefe del Ejecutivo.