El Gobierno impide que Juan Carlos I, abuelo de la Princesa Leonor, asista en el Congreso a la jura de la Constitución de la heredera de la Corona el próximo 31 de octubre. El Rey emérito había manifestado su deseo de estar presente en este acto solemne de las Cortes que, según establece la Carta Magna, se debe celebrar el día que la heredera cumple 18 años.

El Ejecutivo, el Congreso y la Casa Real hace varios días que trabajan en este evento, el principal en una jornada repleta de celebraciones. Tras el acto protocolario ante las Cortes, en una sesión plenaria conjunta del Congreso y el Senado, la Princesa Leonor recibirá el Collar de la Orden de Carlos III en una ceremonia en el Palacio Real en presencia de los poderes del Estado. A dicha ceremonia seguirá un almuerzo con una representación de las más altas autoridades del Estado. En ninguno de estos actos, según la petición que trasladó Moncloa a Zarzuela, puede participar el abuelo de la futura jefe del Estado.

De esta forma, Juan Carlos I sólo podría acompañar a su nieta en la celebración familiar privada que tendrá lugar cuando finalicen todos estos actos protocolarios. De esta forma, tanto el presidente del Gobierno en funciones como los presidentes del Congreso y el Senado evitarán tener que coincidir con el Rey emérito.

Juan Carlos I, que ahora se encuentra temporalmente en Galicia de vacaciones en casa de su amigo Pedro Campos, volverá a España para participar en esa celebración familiar. Una fiesta más íntima que se desarrollará en El Pardo y a la que Felipe VI también ha invitado a sus hermanas y a los abuelos maternos de la Princesa.

Cuando el Gobierno supo que el ex jefe del Estado iba a estar en Madrid ese día, informados por Zarzuela, Moncloa ya trasladó a la Jefatura del Estado su incomodidad por la posible foto. Algo de lo que se dio traslado al Rey emérito, que «sigue insistiendo» en «su derecho» a estar presente, como también defiende el poder ir a la jura de la bandera de la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza el próximo 7 de octubre, acto al que también le han prohibido acudir.

Juan Carlos I ya quería aprovechar su presencia estos días en España para viajar a la capital aragonesa y acompañar a su nieta en este acto tan importante en su carrera militar. Pero el Gobierno y la Casa Real lo rechazan. Serán únicamente los padres de la princesa Leonor, los Reyes Felipe y Leticia, quienes la acompañarán.

Incomodidad con Juan Carlos I

La presencia o no de Juan Carlos I en dichos actos públicos no es sólo incómoda para La Moncloa. También lo es para Zarzuela. Más allá del funeral de la Reina Isabel II, con Leticia en medio, no hay foto de los dos monarcas juntos desde que el emérito decidiera fijar su residencia fiscal en Abu Dabi, empujado por las revelaciones de OKDIARIO.

Meses antes estuvo en la residencia oficial de los Reyes en Madrid, para cenar con toda la familia -el primer contacto que tuvieron tras su marcha-, pero de ese encuentro privado no se distribuyeron imágenes. Tras la cena salió de La Zarzuela en coche y viajó esa misma noche en un vuelo privado hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Todo indica, según distintas fuentes consultadas por este periódico, que el 31 de octubre ocurrirá lo mismo. Es decir, que tras la celebración del decimoctavo aniversario de la princesa Leonor, el Rey Juan Carlos I vuelva a subirse a un avión privado para volver a su residencia habitual, sin hacer noche ese día en Madrid, aunque de hacerlo podría ir a casa de su hija Elena o de algún amigo. De hecho, desde que se marchó a Abu Dabi no ha dormido ninguna noche en la capital de España.

El lugar donde debería pernoctar es uno de los temas que generan más fricciones entre su hijo y él. El ex jefe del Estado, según las mismas fuentes, habría pedido poder dormir en la que fue su residencia durante su estancia en Madrid a finales de octubre. Pero, por ahora, la Casa Real no ve con buenos ojos que se aloje en La Zarzuela. Una prohibición que el padre del Rey «no entiende».