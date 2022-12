Moncloa dice que el viaje de Begoña Gómez a África costó 0 € porque fue «como esposa del presidente»

Moncloa asegura que la gira de Begoña Gómez por Kenia y Sudáfrica, a finales de octubre, no ocasionó ningún gasto a las arcas públicas. Ni el Falcon, ni el alojamiento, ni los desplazamientos en el continente africano, ni siquiera la manutención de la esposa de Pedro Sánchez durante los dos días que duró este viaje han supuesto coste alguno. Eso, según la versión del Ministerio de la Presidencia que, a petición de OKDIARIO, destaca que Gómez acudió «en calidad de esposa del presidente del Gobierno, no como representante o cargo público, por lo que no percibe dietas ni ningún tipo de compensación o retribución». Este cerrojazo total a los gastos de Gómez, sufragados claro está a cargo del erario público, se une a la opacidad que ya rodeó en su día su presencia en este viaje.

La gira estuvo envuelta en polémica porque la mujer del líder socialista ejerció durante cuatro años como directora del Africa Center en el Instituto de Empresa, un cargo para el que fichó sólo unos meses después de la llegada de Sánchez a La Moncloa. Gracias al puesto, que abandonó este año para dedicarse a su labor académica en la Universidad Complutense de Madrid, Gómez ha tejido una notable red de contactos en África.

Además, su relación con el continente ha sido cuestionada por el acercamiento de Sánchez a Marruecos y la crisis con Argelia. El digital France Soir llegó a vincular el choque con el país argelino con sus posibles negocios en Marruecos, el espionaje con Pegasus y las informaciones «comprometedoras» encontradas supuestamente por los servicios de inteligencia marroquíes sobre «la corrupción y el nepotismo del Gobierno», algunas de las cuales «implicarían a su mujer», según la autora del artículo.

Polémica

Ante la polémica suscitada, Moncloa optó por no publicitar la presencia de Gómez en el continente africano, ocultándola al máximo. De hecho, sólo el último día los reporteros pudieron captar imágenes suyas, acompañando a Sánchez en su visita al penal de Constitution Hill de Johannesburgo, donde estuvo recluido Nelson Mandela. La mujer de Sánchez ocupó un papel discretísimo entre la comitiva, situándose a distancia del presidente.

Moncloa no distribuyó material gráfico alguno ni tampoco reveló la agenda secreta de Gómez en estos países. A preguntas de OKDIARIO, se alegó que no había sido «elegida por el pueblo», es decir, que no es cargo público, para mantener sus actividades en el más absoluto anonimato.

«Protocolo»

Ahora, el Gobierno vuelve a hacer otro alarde de oscurantismo y se niega a concretar los gastos de la mujer del presidente en este viaje. Según Moncloa, Sánchez «acude a eventos acompañado de Doña María Begoña Gómez Fernández cuando las necesidades de protocolo y representación así lo requieren o aconsejan». Un argumento que choca con el hecho de que sólo participó en un acto de la agenda. Durante estos intensos dos días, el presidente socialista se reunió con sus homólogos en estos países, conoció distintos proyectos de cooperación y mantuvo varios encuentros con representantes de empresas españolas y con científicos. También aprovechó para plantar un árbol en la sede de Naciones Unidas en Nairobi, además de asistir a distintas recepciones y almuerzos oficiales. En estos actos no hubo rastro de Begoña Gómez.

La mujer del presidente «forma parte de la delegación de la Presidencia del Gobierno en estos viajes oficiales, por lo que comparte el desplazamiento y el alojamiento con el resto de personas que componen la delegación, sin que se generen gastos adicionales en estas partidas», despacha Moncloa, sin concretar tampoco el coste de los desplazamientos a bordo del Falcon o del alojamiento.

Desde la llegada a La Moncloa, Begoña Gómez ha acompañado de forma intermitente a Sánchez en sus viajes oficiales. Su última aparición fue en Bali, hace sólo unos días, donde acompañó al líder del PSOE a la cumbre del G-20. En esta ocasión, sí tuvo un papel muy activo en la agenda paralela de la cumbre dejándose ver junto a otras «primeras damas», una figura, sin embargo, que no tiene reconocimiento oficial en España.