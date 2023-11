El miserable comentario de una entidad separatista sobre el ataque a Vidal-Quadras: «Este es el camino»

Una entidad de jóvenes separatistas catalanes se ha felicitado públicamente del ataque a tiros sufrido por el ex eurodiputado Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP de Cataluña. La organización, que se dice llamar Jovents Junts (Jóvenes Juntos), ha distribuido su particular lectura del disparo a bocajarro en la cabeza de Vidal-Quadras: «Este es el camino para destruir el fascismo».

A través de la red social X (antes denominada Twitter), esta entidad radical refleja la noticia del ataque sufrido por el político catalán acompañada de un texto en catalán que responde a la siguiente traducción en castellano: «¡Este es el camino para destruir el fascismo! Vuelven aquellas épocas en las que cazar esta chusma era un deber».

¡Este es el camino para destruir el fascismo! Vuelven aquellas épocas en las que "cazar" esta chusma era un deber

Aquest és el camí per destruir el feixisme! Tornen aquelles èpoques on «caçar» aquesta xusma era un deure. – #FemXarxa. https://t.co/gRzVx2ToU3 — Joves Junts (@Joves_Junts) November 9, 2023

Desde los partidos independentistas, sin embargo, se han alzado voces de condena al atentado sufrido por Vidal-Quadras en la mañana de este jueves. Así, entre las múltiples muestras de condena y de apoyo a la víctima que se han sucedido desde todo el arco político ha figurado la del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de ERC.

A través de las redes sociales, el jefe del Ejecutivo catalán ha lamentado «el ataque» a Alejo Vidal-Quadras y se ha solidarizado con él. «Expreso toda mi solidaridad y el deseo de una rápida recuperación», ha dicho, y ha añadido que seguirá atentamente las noticias sobre su estado de salud.

El político catalán que ha recibido el balazo en la cara aguantó en pie hasta que llegaron las asistencias sanitarias al punto en el que sufrió el ataque. Fue trasladado al hospital Gregorio Marañón, donde quedó ingresado. Los facultativos que le atienden han indicado que está fuera de peligro. El disparo no le afectó a órganos vitales. Los médicos han calificado de «milagro» que haya sobrevivido al tiro a bocajarro.