El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero (Podemos), insta a convertir la manifestación del Día de la Mujer del 8 de marzo en una llamada al «No a la guerra». La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, ha esgrimido este viernes que «el feminismo también tiene que pensar en lo que está sucediendo en Ucrania» y ha defendido que «también este 8M tiene que ser con rotundidad un ‘No a la guerra’». Ante las expectativas de una baja asistencia tras dos años de marchas marcadas por la pandemia, el Gobierno quiere captar el malestar por la violencia de Vladimir Putin en Ucrania para que más gente acuda a las convocatorias. De esta forma, Igualdad insiste en que el feminismo tiene que ser tenido en cuenta en el conflicto armado.

En la rueda de prensa de presentación de la campaña del Ministerio con motivo del 8M, junto a la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas (IU), ha declarado:»En este momento, en el que estamos ante una guerra, un conflicto de la mayor de las magnitudes en Ucrania, creemos que el feminismo también tiene que pensar en lo que está sucediendo en Ucrania. Es imprescindible, por tanto, que este 8M no sea ajeno a lo que está sucediendo en Europa». Así, Ángela Rodríguez Pam ha indicado que está convencida de que este 8M la ciudadanía española dirá «no a la guerra».

A su entender, este 8M «hay que lanzar también un mensaje muy importante a la sociedad»: «‘Las feministas, las mujeres siempre hemos sido gentes de paz’. No es la primera vez en la historia de nuestra Humanidad que las mujeres hemos reivindicado que tiene que haber paz, que tiene que haber un alto en la guerra, que tiene que parar el conflicto, que la violencia nunca es el camino para solventar nada. Las feministas lo sabemos mejor que nadie», ha agregado.

En esta línea, la secretaria de Estado ha subrayado su predisposición a unir fuerzas con todos los departamentos del Ejecutivo y de todas las administraciones públicas del país para ponerse «también esas gafas necesariamente moradas cuando lleguen las personas que están en este conflicto».

«Mirada atenta»

«Es necesario que todas las herramientas, todos los mecanismos, todos los operativos que se desplieguen para dar protección a estas personas que van a estar en nuestro país tengan también una mirada atenta desde el feminismo», ha remarcado, como recoge EP.

Así, ha insistido que Igualdad «tiene que estar a disposición de todo lo que sea necesario para poderles proteger y recibirles con toda la seriedad, todo el rigor, pero también con toda la ternura, puesto que es un momento especialmente delicado para estas personas». «Estamos escuchando testimonios especialmente dolorosos en los últimos días», indica.

Preguntada por las distintas manifestaciones organizadas este 8M en Madrid para desvincularse de la oficial, Rodríguez ha respondido que el Gobierno de España es «feminista» y ha agregado que «hacía muchos años que no había una agenda tan marcada» por parte de un Ejecutivo. «El hecho de que haya muchas manifestaciones en España, no sólo en Madrid, de lo único que habla es de la buena forma en la que está el feminismo», ha subrayado.

«Microfeminismos»

Por su lado, Toni Morillas ha comentado la campaña del Ministerio de Igualdad para el 8M. Ha enfatizado que uno de los principales logros del feminismo ha sido que «buena parte de las conquistas de la agenda feminista, que en muchas ocasiones ha estado situada en los márgenes, haya pasado a formar parte del sentido común» de España, como «los derechos LGTBi, el aborto, el divorcio, etc.».

Morillas ha diseccionado el el spot oficial que narra situaciones que ya son «cotidianas» y están «interiorizadas». Por ejemplo, ha puesto de relieve la escena protagonizada por un padre y un hijo que «disfrutan bailando, absolutamente ajenos a alguno de los estereotipos de género que dicen que un niño o un hombre no pueden disfrutar bailando»; mujeres deportistas que ocupan las portadas y que «forman parte de la conversación del país de una manera absolutamente normalizada». «Todo eso son microfeminismos», ha valorado.

🎶 In Spain #WeCallItIgualdad Este #8M celebramos que, gracias al feminismo, nuestro país es un país mejor. Las conquistas de la lucha de las mujeres hacen la vida más fácil a todas las personas, también a los hombres. El feminismo es para ti también 💜 pic.twitter.com/Qu5QCIRdAH — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) March 4, 2022

La directora también ha comentado, entre otras, escenas como la de un hombre que disfruta del cuidado de su hijo porque en España ya existen «permisos iguales e intransferibles» o la de una abuela que se «emociona» cuando conoce a la novia de su nieta. «Todas estas escenas dibujan toda una serie de victorias del feminismo que han logrado no solo que las mujeres vivamos mejor sino que todas y todos vivamos mejor», ha afirmado.

El spot ha sido dirigido por Irene Moray y se ha utilizado una versión de la canción de Rigoberta Bandini, ‘In Spain we call it soledad’, pero interpretada por Carlotta Cosials con el mensaje ‘In Spain we call it Igualdad’. «En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo y un día para celebrarlo», ha asegurado Morillas, quien ha señalado que el anuncio, los carteles y una lista de Spotify colaborativa estarán disponibles desde este viernes y hasta el 8M.