Miguel Tellado: «No hay disfunción entre Feijóo y Ayuso, ella es un baluarte y un valor al alza»

PREGUNTA- Me consta que tiene usted una interlocución fluida con Sol, con el PP madrileño. Pero es verdad que, en los últimos meses, se ha hablado mucho de las interferencias madrileñas o diferencias en el mensaje. ¿Qué piensa usted de este asunto?

RESPUESTA- Isabel Díaz Ayuso es una líder de nuestro partido indiscutible y, desde luego, creemos que desarrolla un trabajo importantísimo no sólo en la Comunidad de Madrid, sino devolviéndole la ilusión a un partido que tiene que ser alternativa de gobierno en toda España. No hay ningún tipo de disfunción entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente nacional de nuestro partido. Hay una interlocución fluida, una interlocución estable y, desde luego, creemos que Isabel Díaz Ayuso es un baluarte, una persona tremendamente querida en nuestro partido y es un valor al alza. Prueba de ello es que Isabel Díaz Ayuso está claramente instalada en la mayoría absoluta, que es lo que va a conseguir el próximo mes de mayo. Y creo que la mayoría de Ayuso, la mayoría de Juanma Moreno, las mayorías que vamos a obtener en las próximas elecciones municipales y autonómicas harán del partido a nivel nacional un proyecto más fuerte. El resultado de las municipales y autonómicas es el que nos catapultará a la presidencia del Gobierno unos pocos meses después y, por lo tanto, para nosotros es fundamental que este proyecto sea un proyecto ganador. Este proyecto necesita líderes territoriales y Ayuso es, desde luego, uno de ellos, de la que nos sentimos tremendamente orgullosos. Nos molestan especialmente los ataques indiscriminados que la izquierda le dedica.

P.- ¿Cómo interpretó usted esa gran manifestación que hubo en Madrid?

R.- Mire, es evidente que la ciudadanía está preocupada por la situación de la sanidad pública en toda España y es evidente que en toda España hay un déficit de médicos que está afectando, no a Madrid, a todas las comunidades de nuestro país. Hace meses, dos comunidades, Galicia y País Vasco, impulsaron un manifiesto de comunidades que suscribieron hasta seis comunidades autónomas de distinto signo político, exigiéndole al Gobierno de España una actuación decidida para incrementar el número de plazas MIR y poner en el mercado más médicos. Hay una carencia absoluta de médicos de Primaria y de pediatras. No sólo en Madrid, en toda España. La ministra no ha hecho absolutamente nada y ha pasado más de un año. En las manifestaciones que hemos visto el fin de semana pasado contra la presidenta Ayuso hay mucha politización. Que también había ciudadanos preocupados por la sanidad pública, por supuesto. Nosotros somos un partido preocupado y comprometido con la sanidad pública. La Comunidad de Madrid tiene el mayor presupuesto, el mayor gasto en sanidad pública de la historia democrática de España, el mayor número de efectivos, el mayor número de médicos que nunca hubo. Me molesta especialmente que haya profesionales de la protesta atacando a la Comunidad de Madrid después de todo lo que hizo la Comunidad de Madrid para luchar contra la pandemia. En esa pandemia, la Comunidad de Madrid estuvo sola y el Gobierno de España no pudo gestionar peor lo que sí eran sus competencias. Ahora resulta que las manifestaciones son contra quien efectivamente luchó contra la pandemia y de forma acertada.

Yo creo que en esa protesta hay ciudadanos de buena fe que piden mejoras a la sanidad pública y tenemos que darles respuesta. No sólo en la Comunidad de Madrid, desde todas las comunidades autónomas, pero también había profesionales de la protesta de la izquierda, del Partido Socialista o de Podemos, que estaban buscando arrimar el ascua a su sardina, que estaban buscando el desgaste de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un tema tan sensible como la sanidad pública. España y Madrid no merecen ese tipo de comportamientos tan desleales por parte de quien no ha hecho nada teniendo las competencias en el Ministerio de Sanidad o en el Ministerio de Educación, que son los dos que deberían trabajar mano a mano para incrementar la oferta de plazas en el MIR de cada año. Vamos a tener cada vez menos médicos porque se están jubilando y hay una previsión de jubilación a lo largo de los próximos años en todas las comunidades autónomas que obliga al Gobierno de España a tomar decisiones. Hay que incrementar el número de médicos MIR en torno a mil nuevas plazas cada año sobre las que se convocan. Si el Gobierno de España no hace nada, este problema irá a más. El Gobierno de España tiene esta reivindicación encima de la mesa y de momento no ha tomado medidas. Hemos solicitado la convocatoria del Consejo Interterritorial de Salud de nuestro país para plantear este tema y ponerlo encima de la mesa. Me da la sensación de que el Gobierno está más preocupado en organizar manifestaciones que en utilizar sus competencias para solucionar el problema de la sanidad.