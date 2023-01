Máximo Huerta insinúa que Sánchez le hizo ministro para demostrar limpieza con una dimisión premeditada

El escritor, periodista y ex ministro de Cultura Máximo Huerta ha insinuado que Pedro Sánchez le nombró ministro de Cultura aprovechando su notoriedad como estrategia para poder demostrar la limpieza de su Gobierno al hacerle dimitir una semana después debido a las informaciones sobre las condenas por fraude fiscal que se le impusieron en 2017. Máximo Huerta ha asegurado «no creer en teorías de la conspiración», pero ha añadido que «tras dimitir me tomé algunos cafés con cargos socialistas que me dijeron: ‘Te han hecho un Macron’». Esta referencia francesa obedecía que a recientemente, el entonces presidente francés acababa de hacer dimitir a uno de sus hombres «para quedar él bien».

Por ello, «algunos de dentro del PSOE con cargos muy importantes, siempre dijeron que era una estrategia preparada por los hombres del presidente para coger a alguien muy llamativo y hacerlo dimitir», ha dicho el escritor. En este sentido, ha insinuado que le utilizaron para demostrar limpieza. «Lo mío ya estaba pagado hacía 12 años, pero yo era alguien mediático, que llamaba la atención».

Máximo Huerta quiso apuntar a renglón seguido: «Esto, Zapatero no lo hubiera hecho». Y ha añadido que «hubiera dicho, con su voz de párroco: esto es de hace años, está pasado, no es nada».

Máximo Huerta, ha desvelado también que después de su breve paso por el ministerio y dos meses después de su dimisión, Pedro Sánchez le ofreció un cargo en el Instituto Cervantes. Huerta ha explicado que recibió una llamada del jefe del Ejecutivo mientras estaba descansando unos días en Almería. «Me llamó para ofrecerme un cargo. Le dije que ni debía ofrecerlo ni yo aceptar después de todo el revuelo que había habido». El escritor, que acaba de abrir una librería en su pueblo, Buñol, ha asegurado que «habría sido muy bonito» aceptar la propuesta porque para él «siempre fue un sueño estar en un Instituto Cervantes». «Me habría encantado decir que sí, pero tenía tanto miedo a la prensa, tanto pánico al qué dirán las redes y diarios digitales. No acepté porque no podría haber soportado esa presión», ha revelado durante una entrevista en el programa Viajando con Chester de Telecinco

. @maximohuerta se sienta en el sofá de @Chester_cuatro y revela una llamada de Pedro Sánchez: «Me llamó para ofrecerme un cargo» 📺 El martes a las 22:45 en Cuatro con @ristomejide https://t.co/vsJM3d7f4j — Cuatro (@cuatro) January 20, 2023

Máximo Huerta, ex ministro también de Deporte, ha revelado el gran apoyo que tuvo del Rey Felipe en el momento en que fue vapuleado en las redes sociales por un tuit de hacía años en el que aseguraba: «Odio el deporte». El Rey, «sabedor de cómo es la prensa con otro periodista» le dijo un día: «Te vas a venir conmigo a un acto que tengo ahora con la selección española. Para que vean que te gusta el deporte».

Huerta dimitió como ministro de Cultura y Deporte en el primer Gobierno de Pedro Sánchez y tan solo una semana después de estar al frente del Ministerio. Renunció al cargo debido a las informaciones sobre las condenas por fraude fiscal que se le impusieron en 2017.