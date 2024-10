Más Madrid dice que exigió la dimisión de Errejón tras «comprobar la verosimilitud» de las acusaciones

Más Madrid exigió la dimisión a Sumar de Íñigo Errejón tras comprobar la «verosimilitud» de las acusaciones de violencia machista contra él, según han explicado en un mensaje en redes sociales: «Ante las informaciones conocidas esta semana, y tras comprobar su verosimilitud, Más Madrid exigió a Sumar la dimisión de Íñigo Errejón. Somos y seremos un partido comprometido contra la violencia machista».

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha destacado que el compromiso de Sumar contra el «machismo» es firme y ha resaltado que Sumar inició una investigación para recabar información sobre las acusaciones en redes de mujeres contra Errejón, un proceso que ha dado como resultado que deje todos sus cargos: «Nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones».

De esta forma, ha detallado que se ha iniciado un proceso para recabar sobre los testimonios surgidos en redes sobre Errejón y, fruto de él, «hoy deja todos sus cargos». La ejecutiva de del partido se ha reunido con carácter de urgencia y tras escuchar las «razones expuestas» por el propio Errejón, ha decidido aceptar por unanimidad su renuncia.

Irene Montero, Isa Serra o Ione Belarra, entre otras, han escrito en redes sociales sobre la salida del hasta hoy portavoz de Sumar tras las acusaciones de violencia machista. En cambio, han evitado criticar la conducta de Errejón. Incluso, Belarra ha pedido ser «enormemente prudentes».

La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado contundente en sus críticas sin mencionar el nombre de Íñigo Errejón: «Ante cualquier caso de violencia sexual, lo primero las víctimas y quienes las acompañan: que no se sientan solas, que sientan protección y no miedo y que acabar con la impunidad sea una parte de su reparación. Y gracias Cristina Fallarás por ser lugar seguro para todas nosotras».

Íñigo Errejón ha dimitido y ha abandonado la política este jueves. El hasta este jueves portavoz de Sumar en el Congreso ha anunciado de forma imprevista el abandono de su escaño y todas sus responsabilidades en la fuerza política de Yolanda Díaz tras ser acusado de violencia machista. Estas denuncias han provocado que Sumar abriese una investigación «previa» a la renuncia del diputado para «recabar información». Como se ha señalado con anterioridad, Más Madrid le pidió la dimisión de Errejón al comprobar la «verosimilitud» de las denuncias contra él.

El diputado admitió a Sumar la veracidad de las acusaciones y haber tenido «comportamientos no ejemplares» con mujeres. Después, Yolanda Díaz ha indicado en redes sociales que «esta semana, Sumar ha iniciado un proceso para recabar información sobre los testimonios surgidos en redes sobre Iñigo Errejón. Como resultado del proceso, hoy deja todos sus cargos. Nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones».

Esta dimisión se ha producido después de una publicación de la periodista Cristina Fallarás, en la que se recogía un testimonio anónimo de una mujer. Relataba su experiencia con «un político muy conocido» que «vive en Madrid» al que describió como un «maltratador psicológico», «un verdadero psicópata» que «sus aires de persona normal esconden un verdadero monstruo». «Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no es sexo. Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números», se explicaba sobre Íñigo Errejón. También en redes se han publicado otros testimonios. Entre ellos, el de la actriz Elisa Mouliaá, que ha denunciado que ha sufrido «acoso sexual» del político.