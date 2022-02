La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, afirmaba el 19 de febrero en rueda de prensa: «Al espectáculo bochornoso que hemos visto durante estos días, se añade otro dato y es que la empresa del socio de la madre de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también se ha llevado un contrato durante esta pandemia». La cuestión es que ningún familiar de Díaz Ayuso, ni cercano ni lejano, ni por tanto la madre de la presidenta, participó nunca en la sociedad que obtuvo los contratos con la Consejería de Sanidad madrileña.

La portavoz de Más Madrid hacía referencia a las supuestas informaciones según las cuales la Consejería de Sanidad madrileña adjudicó durante el Gobierno de Ayuso un contrato de 925.000 euros a una sociedad de un ex socio de la madre de la presidenta para la dotación de veinticinco respiradores, tramitado por la vía de emergencia el pasado 10 de enero. La empresa adjudicataria Prhoinsa (Proyectos Hospitalarios Internacionales S.A.) está administrada en solitario por Juan Carlos Herrero Casasola, antiguo socio de la familia Díaz Ayuso hasta 2011 en varias empresas que ya no tienen actividad alguna.

Desde Más Madrid sostienen que la relación empresarial entre Juan Carlos Herrero e Isabel Ayuso Puente, madre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, continúa activa. Nada más lejos de la realidad. Cuatro familias fundaron a finales de los 90 el Grupo MC, los padres de Díaz Ayuso, la familia Herrero Fernández, la familia Pitarch Angulo y los Marcelino Suñer. Entre ellos se repartían la sociedad MC al 25 por ciento. Pero en 2011 las tres últimas familias decidieron abandonar el grupo y fundar solo ellos la nueva Prhoinsa, empresa que obtuvo por la vía de emergencia un contrato de 925.000 euros para suministrar 25 ventiladores médicos al Servicio Madrileño de Salud. Esta misma empresa ha tenido más contratos con la Comunidad de Madrid desde el año 2018, antes de la llegada a la presidencia de Díaz Ayuso. El hecho es que en la ampliación del escrito ante la Fiscalía Anticorrupción presentado por el grupo Más Madrid este mismo miércoles no figuran estos hechos como denunciados, ya que no existe aparentemente ilegalidad en estos contratos.

El grupo MC contaba con varias empresas filiales como MC Infortécnica SL, Mc Beauty & Soul SL, Hamilton Medical España S.A. y MC Hispamérica SL. En todas ellas figuraba Isabel Ayuso Puente, madre de la presidenta, como apoderada, administradora o socia. La cuestión es que tres de estas cuatro sociedades figuran ya en el Registro Mercantil como «cierre de hoja registral», circunstancia que ha sido obviada por algunas publicaciones.

El cierre de hoja registral consiste en una sanción impuesta que impide la inscripción de actos en el Registro Mercantil y por lo general se detectan cuando, por ejemplo, hay cambios de administradores ante el registro mercantil. Mientras existe un cierre de la hoja registral la empresa no puede hacer ninguna inscripción en el Registro y es considerada una sociedad irregular. ¿Qué le ocurre a esas empresas? Como no pueden inscribir actos en el Registro Mercantil las sociedades pierden credibilidad y actividad de facto al no poder registrar sus actos si los hubiera, que no los hay.

Además, el cierre de la hoja registral se produce cuando las empresas no presentan cuentas de al menos tres últimos años. Si esto ocurre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) emite una baja provisional que notifica al Registro y éste otorga el cierre total de la hoja registral. Muchas empresas dejan que esto ocurra porque es más fácil esperar este proceso que ir a dar de baja la empresa a la AEAT y presentar cuentas que en muchos casos no existen ya, aunque pueden ser multadas.

Hay que recordar por qué es importante que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid desde el 17 de agosto de 2019. En el caso de Infortécnica -donde la madre de Ayuso poseía el 50 por ciento y el resto era de Juan Carlos Herrero- el cierre de la hoja registral se produjo el 14 de agosto de 2018, es decir que al menos desde agosto de 2015 la empresa estaba sin actividad. En Mc Beauty & Soul SL la madre de la presidenta fue apoderada y Herrero administrador único pero cerró la hoja registral el 1 de enero de 2015. La tercera de las sociedades señalada por la oposición ha sido Hamilton Medical España S.A. en la que la Isabel Ayuso era socia y Herrero Casasola figuraba como consejero. Sin embargo, esta empresa cerró su hoja de Registro el 14 de agosto de 2018.

La cuarta de las empresas con la que intentan relacionar a la madre de Díaz Ayuso es Hispamérica S.L., donde Isabel Ayuso Puente figura como apoderada desde 1999 y Herrero administrador único en 2008. De esta empresa el registro sostiene que es «ilocalizable» desde el 12 de septiembre de 2012. Su último balance presentado es de 2010 y las cuentas las presentó en 2011, en el balance figura como «ventas» 0 euros.