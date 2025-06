Marlaska pone protección a Leire y los policías estallan: «No estamos para escoltar a fontaneros»

La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministro Grande-Marlaska, concede protección oficial a la fontanera del PSOE Leire Díez después de que ésta denunciara a Víctor de Aldama y pidiera una orden de alejamiento en su contra que aún no se ha concedido. Leire Díez denunció también en sede policial que había sufrido más de un centenar de amenazas de muerte, por lo que a partir de ahora contará con escolta en situaciones de potencial peligro.

El sindicato policial JUPOL ha respondido indignado a la concesión de la escolta a la fontanera del PSOE denunciando lo que les parece un abuso del sistema de escoltas en España por parte del ministro Marlaska: «Los policías deben estar en la calle, no escoltando políticos y fontaneros»

Fuentes policiales sostienen que la concesión de protección en casos como el de Leire Díez, es algo habitual cuando una personalidad pública solicita seguridad al Ministerio del Interior. Sin embargo, desde JUPOL denuncian que en el caso de Leire Díez se le ha facilitado una escolta policial «a pesar de que no existe, según la propia información pública, ninguna orden de alejamiento contra el individuo señalado (Víctor de Aldama)».

«Los policías deben estar en las calles»

JUPOL sostiene que «mientras en otros países de nuestro entorno las escoltas personales están reservadas exclusivamente para cargos de alta responsabilidad en situaciones de riesgo real, en España se ha convertido en una prerrogativa habitual para políticos, cargos menores e incluso para aquellos con simples vínculos administrativos o de asesoría, amparados por una lógica de poder que distorsiona los fines del servicio público».

Para el sindicato policial, los recursos policiales no pueden seguir desviándose para la protección personalizada de una élite política: «Los policías deben estar donde se les necesita, en la calle, protegiendo a los ciudadanos y no a quienes por su cercanía con el poder acceden a privilegios que no les corresponden».