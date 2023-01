Marlaska aún no ha reactivado las expulsiones de inmigrantes ilegales que la pandemia bloqueó. La normalidad que trajo la reapertura de fronteras entre España y Marruecos no se aplica en materia de devoluciones de inmigrantes marroquíes en situación irregular. En la actualidad, prácticamente, sólo se devuelven casos «preferentes» de inmigrantes que han delinquido o se encuentran en prisión, además de las personas que son sorprendidas en el momento de entrar ilegalmente en la frontera de España. Otros muchos miles de inmigrantes no son devueltos a pesar de que sobre ellos pesan expedientes u órdenes de expulsión, como en el caso del presunto yihadista responsable del sangriento ataque de Algeciras.

Es un asunto conocido por todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en el Sur de España. El ritmo de devoluciones de inmigrantes en situación irregular a Marruecos ha decaído por completo en los últimos años. La epidemia de Covid acabó prácticamente con las devoluciones, pero tras la apertura de las fronteras España no ha reactivado las expulsiones.

El panorama es desolador. Marruecos sólo colabora activamente en las devoluciones en frontera con los inmigrantes que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla. El reino alauí se desentiende del resto de inmigrantes que consigue pasar a España sin que el ministerio de Interior se esfuerce en revertir la situación.

Los datos hablan por sí solos. Frente a la media que imperaba en 2019 de 30 inmigrantes devueltos a Marruecos cada día, ahora se ha pasado a una media de cinco o seis inmigrantes cada semana. Si antes se intentaba devolver el mayor número de marroquíes a su país de origen, ahora sólo se devuelven los casos preferentes, los de aquellos inmigrantes que han cometido delitos o están en prisión.

«Marruecos juega con España, utiliza a sus nacionales, y nosotros les dejamos hacerlo», advierte una fuente policial. La misma fuente calcula que el país vecino rechaza más de la mitad de expulsiones de marroquíes que propone España.

Respecto a los inmigrantes que no tienen documentación en el momento en que la Policía les detiene, la partida tiene lugar en los consulados de Marruecos, allí se estrellan los esfuerzos de los agentes. «Nosotros les detenemos por estancia irregular, les identificamos con los datos que ellos mismos nos dan, y tras el correspondiente expediente que termina en la orden de expulsión, tenemos que llevarlos a los consulados marroquíes para que confirmen su nacionalidad y acepten la devolución». Es entonces, cuando el consulado marroquí de turno te rechaza a dos de cada tres inmigrantes que presentas, te dicen que no son marroquíes, no los reconocen como suyos y no les dan la documentación que lo acredita y permitiría su devolución a Marruecos». El resultado es que finalmente son personas que no puedes devolver a ningún país.

El caso de los inmigrantes que entran en España de forma irregular pero sí llevan documentación cuando la Policía les detiene, tampoco es muy diferente. La Policía española confirma sus documentos marroquíes, les abre expediente de expulsión y no se les expulsa. Unas veces porque los expedientes tardan meses en resolverse y cuando los policías van a buscarles ya no tienen domicilio. Otras veces sí se sabe donde viven, pero no se les expulsa.

Queda por determinar en qué situación se encontraba el presunto terrorista yihadista autor de los ataques mortales de Algeciras, pero todas las fuentes policiales consultadas por OKDIARIO coinciden en que el Ministerio del Interior, por algún motivo, no ha reactivado las expulsiones de inmigrantes, salvo las aéreas, pero con un número insignificante de inmigrantes por vuelo. Las pocas devoluciones que se ejecutan se hacen siempre por tierra, en la frontera de El Tarajal.