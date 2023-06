Mario Vaquerizo, que lanza este viernes nuevo disco, Orquesta Nancy (Warner Music) con su grupo Nancys Rubias, ha abordado la polémica sobre la retirada de las banderas y estandartes LGTBI estos días en ayuntamientos y edificios oficiales con motivo de la celebración del Orgullo Gay, que se ha metido en la agenda política. Vaquerizo, uno de los grandes iconos dentro del colectivo LGTBI, ha criticado que se quiten las banderas LGTBI de las instituciones porque le parece de «mala educación». Igualmente, ha recalcado que también le da mucha «rabia» cuando dicen que se deben quitar las banderas de España de los balcones: «Ni se quita la del Orgullo ni se quita la de España porque se coarta la libertad de las personas».

En este sentido, Vaquerizo, el cual no se esconde a la hora de pronunciarse ante diferentes polémicas, ha insistido en que quitar banderas, «sea del signo que sea, de la ciudad o del país que sea», le parece de «mala educación». «Yo sí quiero tener una bandera y alzar la que me represente y me hace feliz, nadie es quién para decirme que la baje», ha asegurado durante la semana de celebración del Orgullo LGTBI.

«Las banderas nos representan y eso es muy bonito. Y que alguien te obligue a quitar la bandera es un mierda», ha subrayado el cantante, que además mantiene que él celebra el Día del Orgullo «todos los días» porque se siente «muy maricón». «Mis amigos son maricones y no tengo que buscar una fecha para reivindicar la libertad de las personas. Yo reivindico el mariconeo que llevo dentro todos los días de mi vida y no tengo que ponerme ni una pancarta ni nada de eso», ha señalado.

En este sentido, ha añadido que «agradece» a las personas que ponen la bandera porque «desgraciadamente» hay mucho todavía que hacer en las reivindicaciones en materia de igualdad y respeto de derechos. «A la sociedad le falta mucho por avanzar. Gracias al colectivo y a las personas que son valientes van a conseguir que esta sociedad, que a veces es un poco absurda, siga avanzando», ha explicado en referencia a las victorias del colectivo LGTBI a lo largo de los últimos años

Además, echa en falta algo de libertad en la sociedad porque «cree en la libertad del individuo» y en la «libertad de expresión». «Cada uno puede decir lo que sea, mientras no mates u ofendas intencionadamente. Se puede decir todo lo que sea», ha indicado en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press en una entrevista para promocionar su nuevo disco, abordando las últimas polémicas durante la semana de celebraciones del Orgullo Gay en todas las capitales del mundo, siendo Madrid una de las ciudades de referencia.