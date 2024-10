Manos Limpias denuncia a Bárbara Rey por revelación de secretos tras los audios publicados por OKDIARIO

Manos Limpias ha denunciado a Bárbara Rey como presunta autora de un delito de revelación de secretos, tras los audios publicados por OKDIARIO vinculados con el rey emérito Juan Carlos I. Así lo ha anunciado este lunes Miguel Bernad, secretario general del sindicato.

Pese a que el supuesto chantaje al que fue sometido Juan Carlos I por parte de Bárbara Rey era vox populi, sólo se podía hablar de rumores hasta el pasado 2 de octubre, cuando OKDIARIO reveló el primero de los audios del Bárbaraleaks, todos publicados en exclusiva por este medio. En dicho audio, la vedette advertía que el emérito estaba «en deuda» con ella y amenazaba con una llamativa frase: «Como puta voy a ser la más cara».

Los audios, que datan del año 1997, recogen cómo la actriz murciana trasladó que estaba dispuesta a tirar de la manta y provocar así una crisis de Estado al dejar en entredicho la figura de Juan Carlos I. Las grabaciones: «Le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo».

En un tono que permite apreciar a una Bárbara Rey alterada, la actriz reacciona así porque teme por su vida, según expone en una conversación con un emisario del emérito. «A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides de que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer», añade.

