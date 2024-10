La advertencia de Juan Carlos I: «Si no hay un pacto PSOE-PP esto va a ser ¡la Marimorena, vamos!»

Juan Carlos I hizo la siguiente advertencia en los años 90 en sus conversaciones con su amante Bárbara Rey: «Si no hay un pacto PSOE-PP, esto va a ser ¡la Marimorena, vamos!». En las conversaciones exclusivas reveladas por OKDIARIO, el Rey emérito actúa como analista político de una forma inédita. El jefe del Estado departe animadamente con su pareja extraoficial cómo ve la situación política de alto voltaje entre Felipe González, líder de los socialistas, y José María Aznar, presidente de los populares. El monarca da un paso más allá del que marca la Constitución sobre su papel como árbitro y moderador en el funcionamiento regular de las instituciones y apuesta personalmente por un gran pacto entre la izquierda y la derecha. Un acuerdo que a la postre no se dio. Finalmente tras dos legislaturas como líder de la oposición, Aznar logró arrebatar la Presidencia a González en 1996 tras una tormenta de escándalos de corrupción.

En ese contexto de crisis total del felipismo, Juan Carlos I preveía el peligro de un escenario de ingobernabilidad. El Rey abogaba en privado, tal como descubrimos ahora, por un acuerdo entre ambos partidos. Enumeraba varios requisitos para contentar a ambas partes para evitar la fractura del país. En primer lugar, veía necesario aprobar una Ley de Financiación de Partidos tras el escándalo de Filesa –contratos públicos hinchados para conseguir comisiones para pagar campañas electorales–. La falta de una norma específica impedía condenas considerables por esos delitos de financiación irregular. Actualmente rigen leyes de 2007 y 2015 sobre esa materia. Por otra parte, en segundo lugar, el líder de la Casa Real veía básico que se frenaran las comisiones de investigación en el Congreso. Los diputados del PP se caracterizaban por acorralar a los del PSOE en la Cámara Baja. Juan Carlos I veía en esas sesiones un foco de inestabilidad y crispación y, echando un capote a Felipe González, defendía hacer un borrón y cuenta nueva.

El monarca se expresaba así:

Bárbara Rey.- ¿Cómo estás?

Juan Carlos.- Pues bien, con mucho follón porque hay un follón armado que para qué. Ahora estoy viendo a Felipe González en Antena 3.

Bárbara Rey.- También está Aznar… me ha parecido verlo… Pero, ¿qué follón hay armado, mi vida. Con todo lo de Roldán y todo ese follón…

Juan Carlos.- Sí, sí, sí… Mira, yo te lo digo, entre nosotros como siempre, pero si no hay un pacto entre… entre Felipe y Aznar, esto va a ser… ¡la Marimorena, vamos! ¡Manda, madre!

Bárbara Rey.- ¿Sí…? ¿Por qué?

Juan Carlos.- El uno querrá tirar de la manta, el otro querrá tapar lo que quiera tapar… Y aquí de lo único que hay posibilidad, yo creo, es de un pacto. Es decir: Bueno, mira, yo no me presento a las próximas elecciones y que la gente pare todas estas comisiones contra la corrupción y todo eso, que hagamos una cosa contra la corrupción, hagamos una ley de financiación de partidos, hagamos tal… Pero si no, ¡vamos!, yo no te digo que me llegue a mí, pero casi, casi…

Bárbara Rey.- ¿A ti…? ¿Cómo te va a llegar?

Juan Carlos.- Me puede llegar.

Bárbara Rey.- Yo no creo que la cosa pueda llegar a ese extremo…

Juan Carlos.- Puede llegar por una razón: porque hay ya grupos intelectuales, periodistas, sectores… sectores contrarios a Felipe dentro del PSOE… un grupo importante del PSOE liderado por el [Alfonso] Guerra… Y un grupo de IU importante de intelectuales y esos están detrás de una cosa que es la República y, entonces, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar con lo que fuera.

Bárbara Rey.- Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no? Pero, vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo…¡Por favor, mi vida!, digo yo… Es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar…

Juan Carlos.- Hay que estar ojo avizor.

En otro punto de la conversación, Juan Carlos I expresó su preocupación por los miembros del Ejecutivo socialista, a quienes calificaba de «chorizos» en lugar de profesionales, señalando que «se han pasado mucho de la raya».