La ‘clarividencia’ de Juan Carlos I sobre Aznar poco antes de que ganara las elecciones: «Éste no tiene tirón»

Los audios de las conversaciones entre Juan Carlos I y Bárbara Rey revelan, por primera vez, las opiniones políticas del monarca sobre el contexto de la época. El entonces Rey se confesó con su amante sobre cómo veía él el fin de la etapa de Felipe González como presidente tras más de una década en La Moncloa. El Partido Popular comenzaba a conseguir apoyos y José María Aznar estaba a punto de ganar las elecciones generales del 5 de mayo de 1996. Juan Carlos, sin embargo, se mostraba escéptico sobre el candidato presidencial. «Éste no tiene tirón», le dijo a la vedette murciana con la que compartió más de una década de su vida.

Eran los años 90 cuando Bárbara Rey se dispuso a grabar sus conversaciones con el entonces jefe del Estado. Juan Carlos I y la artista de variedades se conocieron durante una Nochevieja en los años 70 y el monarca comenzó a interesarse por ella llamándola por teléfono. «Pensé que era una broma, me dijo que le gustaba lo que hacía», explicó Bárbara Rey, durante una entrevista en la que se aseguraba que Juan Carlos se le presentó como el Señor Sumer, cuyas siglas equivalen a Su Majestad El Rey. Las insistentes llamadas se tradujeron en encuentros personales. El Centro Superior de Información de la Defensa (CSID) —lo que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— les preparó una casa en la calle Sextante de Madrid donde podían verse, pero también hubo otros encuentros personales en casa de la vedette.

A finales de los años 90, Bárbara Rey necesitaba dinero y decidió llenar su casa de cámaras ocultas para grabar al entonces Jefe del Estado. Juan Carlos I se confesaba con la murciana sobre los temas de actualidad y en ese momento la Presidencia de España estaba pendiente de las urnas. «Yo pensé que no, que iba a pegar un bajón muy grande la cosa, ¿eh?… ¿Sabes lo que ocurre? Que no tienen en el PP la persona esa con fuerza y con carisma que tenga tirón de la gente, ¿eh? Porque el Aznar no tiene…», le dijo Bárbara. A lo que Juan Carlos respondió: «No tiene ese tirón, no».

Esta conversación no es la única en la que el ahora Rey emérito habla sobre el tablero político. Tal y como publicó este periódico también existen audios en los que se pronuncia sobre el ex presidente socialista Felipe González. «Pues una persona, leal a mi persona, le dijo a [Narcís] Serra… Le dijo: ‘Mira, yo te digo que el descrédito que tenéis es enorme y yo no te digo más que una cosa: ¿Por qué no lleváis un día a Felipe González a la plaza de toros, ahora que hay toros todos los días? Llévalo un día a la plaza de toros a ver lo que pasa… el abucheo sería bestial’», le confesó Juan Carlos I a Bárbara Rey.

El entonces Rey desconocía que le estaban grabando y años después la propia Bárbara le informó de que habían fotografías de los dos. Los servicios secretos se pusieron manos a la obra para que el mencionado material no viera la luz. A finales de siglo llegaron a organizar una operación de contrainteligencia para sustraer el material entrando en casa de Bárbara Rey. Pero había hecho copias.

Durante años esta documentación ha estado custodiada por familiares de Bárbara Rey, hasta que el pasado mes de septiembre su hijo Ángel Cristo dijo haber hecho unas fotografías de un encuentro entre su madre y el monarca que fueron publicadas en una revista holandesa. Tras ello, el resto de la secuencia fotográfica, así como los audios de las conversaciones entre el Rey y Bárbara han sido publicados por OKDIARIO. La vedette ha anunciado que tomará medidas legales tras la publicación de este contenido. El emérito, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre este asunto que durante décadas consiguió esconder.