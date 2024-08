Malestar de los policías con Marlaska por «confiar» en los Mossos: «Son escoltas de Puigdemont»

El sindicato de Policía Nacional Jupol ha reprochado al Ministerio del Interior que cometa «los mismos errores» que en la gestión del referéndum ilegal de 2017 al confiar en los Mossos d’Esquadra la detención del ex presidente catalán Carles Puigdemont, tras aparecer este jueves en Barcelona casi siete años después de su huida a Bélgica. Según Jupol, Puigdemont «ha accedido entre la multitud gracias a que los Mossos, que ejercen como escoltas de cargos de Junts, no sólo no le han detenido, sino que le han abierto pasillo y le han protegido». «Ahora ya sólo pueden activar la Operación Jaula», han añadido desde esta organización policial.

Para el sindicato, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska está cometiendo los mismos errores que en 2017 por seguir confiando en los Mossos la detención de Puigdemont «mientras deja a un lado a la Policía Nacional y la Guardia Civil».

Esta situación, ha relatado el portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, demuestra una vez más que «para el Ministerio del Interior existe una policía de primera, como son los Mossos d´Esquadra, que nunca está cuando se le necesita y una policía de segunda, Policía Nacional y Guardia Civil, que siempre está cuando es necesario, a pesar de seguir discriminados por el Gobierno, sin la equiparación salarial, la jubilación digna ni el reconocimiento como profesión de riesgo». Unos derechos y reconocimientos, ha añadido, «que sí que tienen reconocidos los Mossos d’ Esquadra».

Por su parte, desde el sindicato Jusapol se han preguntado: «¿Dónde están los Mossos?», para recordar después que los policías catalanes son los mejor pagados en el Estado pero, en cambio, son «incapaces de hacer su trabajo». «Marlaska les sigue agasajando con millones de euros y discrimina a la Policía y Guardia Civil», han escrito en una publicación en sus redes sociales.

Unión Federal de Policía

El secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, ha dicho en declaraciones a OKDIARIO que los Mossos, «igual que han asumido la seguridad en Cataluña, también tendrán que asumir la responsabilidad de todo lo acontecido». Para Giraldo, la palabra que define todo lo que ha ocurrido es «esperpento». «Es un esperpento que una persona reclamada judicialmente pueda venir a España, dar un mitin e irse tranquilamente. Hay un fallo, cuanto menos, de planificación.»

«El juez que lleva la investigación, el juez Llarena, debe pedir algún tipo de responsabilidad ante la posibilidad de que exista un indicio de desobediencia por parte del jefe del operativo. No es lógico que una persona pueda hacer lo que ha hecho Puigdemont», ha aclarado.

Serafín Giraldo ha criticado también la llamada «Operación Jaula»: «Es otro esperpento y no tiene sentido si después de 2 horas esa persona ya ha podido huir». Y añade, «esto es un bochorno no sólo para los Mossos d’Esquadra sino también a nivel europeo e internacional. Esto deja deteriorada la imagen de la seguridad en nuestro país que con tanto esfuerzo nos ha costado conseguir a otras fuerzas y cuerpos de seguridad».