El profesor del instituto público de Alcalá de Henares IES Complutense Jesús Luis Barrón López habla con OKDIARIO en exclusiva para explicar en primera persona qué es lo que sucedió en su clase de Biología y Geología de 1º de la ESO que le ha valido la apertura de un expediente disciplinario por el que ha sido apartado de forma cautelar de la docencia que lleva 25 años impartiendo.

Barrón aterrizó en el instituto en septiembre de 2020. En poco tiempo se ganó la confianza, el cariño y la admiración de sus alumnos, que le evaluaron muy positivamente en encuestas internas a los profesores.

Según relata a este periódico, a los pocos meses de llegar al centro comenzó a observar que, en horario lectivo se impartían charlas externas sobre ideología de género. Charlas que, a su juicio, suponían adoctrinamiento e incluso corrupción de menores.

«Utilizaban dibujos, prácticas y vídeos obscenos que incluso rozaban lo pornográfico y los chavales, de 12 años, se sentían incómodos en el aula. Además, se hacía sin permiso de los padres, que siempre desconocían el contenido de estas charlas», señala.

Barrón expuso su opinión sobre los contenidos de estas conferencias a la dirección del centro, con el beneplácito del resto de sus compañeros del claustro de profesores. Asegura que ello predispuso en su contra a la dirección del Instituto.

El profesor afirma que la directora, Ilenia Megías Chico, está muy influenciada por «las ideologías feministas y de género» y que llevaba tiempo queriendo «su cabeza».

Permiso para lección de sexualidad

El pasado mes de abril, Barrón pidió permiso para impartir en su clase el tema de la sexualidad, de acuerdo con los contenidos aprobados para Biología de 1º de la ESO.

Valiéndose de un material didáctico homologado, el profesor abordó asuntos como la existencia de dos sexos, el masculino y el femenino, en función de si las personas nacen con cromosomas XX, para la mujer, y XY, para el hombre.

El educador explicó a los menores que, aunque haya personas transexuales que pueden cambiar sus genitales mediante operaciones, genéticamente continuarán con los cromosomas de su sexo de nacimiento. «La ciencia no ha conseguido cambiar esto», recalca.

Una verdad científica que, sin embargo, le ha costado el puesto por el momento. Barrón narra cómo a los pocos días de impartir esas lecciones, la directora del centro le amonestó porque había recibido quejas de padres de alumnos de la clase en desacuerdo con lo que había enseñado a los menores.

Barrón, que asegura que en todo momento tuvo espíritu de colaboración, manifestó a la directora que estaba dispuesto a pedir perdón si su material había podido ofender los sentimientos de alguien, pero que, en ningún caso, podía negar una evidencia científica.

«Es como si me juzgaran por decir que la Tierra es redonda», afirma el docente, que a los pocos días se reunió con una inspectora de Educación de la Consejería de la Comunidad de Madrid.

«Fue un encuentro bastante tenso en el que me acusó de haber dicho cosas que yo jamás he dicho ni diría jamás delante de mis alumnos de 12 años, como que está mal que un hombre bese a otro hombre», manifiesta a este periódico.

El 31 de mayo, prosigue, la directora, acompañada por una subdirectora adjunta y la secretaria del centro, le entrega un sobre cerrado con su nombre que incluía la sanción. Le advertía de que estaba apartado cautelarmente de la docencia porque «era persona non grata para menores de edad». Además, se le imponía la sanción de seis meses de empleo y reducción del sueldo de manera parcial, sin los complementos de destino, sin cotizar a la Seguridad Social y sin ningún tipo de retención.

«No sé de qué hechos se me acusa porque no he tenido ni pliego de cargos, ni acceso a la denuncia, ni sé quién lo firma», lamenta.

«Desprecio ante grupos de distinta naturaleza»

En la resolución, a la que ha tenido acceso OKDIARIO y que firma el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, consta que, presuntamente, el profesor habría incurrido en comentarios sobre «diferentes orientaciones sexuales, de carácter homófobo, racista y machista, mostrando desprecio ante grupos de distinta naturaleza». Y agrega que aplicó «criterios de enseñanza no acordes a lo indicado en la programación didáctica».

Barrón va a arrancar la vía judicial de la mano de Abogados Cristianos porque pretende «llegar hasta el final» de este asunto y quiere que le juzgue un tribunal independiente. Cree que lo que ha ocurrido responde a una persecución por razón ideológica.

«Quieren callarme a mí y a miles de profesores de Biología y de otras materias que no tenemos la línea de pensamiento único, impositivo y totalitario de las ideologías del siglo XXI», apunta.

El profesor opina que muchos de sus compañeros no hablan por miedo a las represalias. Con todo, celebra que muchos de sus alumnos se hayan puesto en contacto con él para mostrarle su apoyo.

«He tenido alumnos trans este año que me han mandado cartas preciosas en las que me daban las gracias porque yo era el único profesor con el que podían hablar de cualquier cosa», rememora.

Barrón cree que la comunidad educativa tendría que sentarse a escuchar a padres y alumnos y abordar el adoctrinamiento que, a su juicio, se vive en las aulas de los colegios e institutos públicos de Madrid y de España.

Consejería de Educación

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se ha referido este miércoles al asunto y ha afirmado que se le ha abierto un expediente disciplinario por parte de la inspección educativa porque ha habido «múltiples denuncias» de las familias diciendo que «no estaban de acuerdo con los apuntes que se daban en esa clase y consideraban que las enseñanzas no eran acordes con el currículo de Biología de 1º de la ESO».

«La Consejería debe de ser prudente»

Ossorio ha subrayado que la Consejería debe de ser «prudente» y ahora hay que esperar a que la inspección determine qué es lo que ha sucedido y si es sancionable o no lo es.

«Nosotros rechazamos que haya aleccionamiento en las aulas. En las aulas se está para aprender lo que dice el currículum que hay que aprender. Por lo tanto, nosotros no queremos ningún tipo de adoctrinamiento», ha agregado.

Asimismo, ha afirmado que la Consejería tiene la obligación de comprobar qué es lo que sucede y ha subrayado que el procedimiento «es muy garantista», a pesar de que Barrón lleva un mes sin dar clase y, según ha señalado a este periódico, nadie le ha pedido las notas de la tercera evaluación del curso.

Comunicado de la directora

Por su parte, la directora del IES Complutense ha publicado un comunicado en el que niega que la sanción al profesor que, especifica, no fue ejecutada por ella sino por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, se haya impuesto por afirmar que sólo existen dos sexos.

«De ser así tendría que apartar a todos los docentes de Biología. Lógicamente, habrá, y las hay, otras cuestiones a tener en cuenta para que se haya tomado esta decisión», indica.

Además, considera que la publicación de la noticia en este periódico el pasado martes, coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la llamada ‘Ley Trans’ «parece formar parte de la estrategia de defensa de este profesor ante el procedimiento disciplinario al que se enfrenta».