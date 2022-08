Maestre-Lacambra confunde un crédito ICO con una subvención para defender a su jefe Pedro Sánchez

El activista Antonio Maestre-Lacambra ha cometido un error de parvulario al confundir un crédito con una subvención cuando intentó atacar a OKDIARIO y a Eduardo Inda, para defender a su jefe, Pedro Sánchez. En un tuit, Maestre acusó al director de este medio de aceptar las «paguitas y subvenciones» de Sánchez. Maestre parece no saber algo tan elemental como que un crédito ICO por el Covid no es ninguna dádiva gubernamental, sino un préstamo que esta empresa tiene la obligación de devolver.

He encontrado una cosa cacharreando. Pues a @eduardoinda para no gustarle las subvenciones y las paguitas de Pedro Sánchez bien que se las pide. El ministerio de Economía concedió un crédito ICO-COVID a Okdiario por valor de 1,1 millón de euros. Más de un millón de pavos. pic.twitter.com/ZTKMlZ4N2P — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 3, 2022

Como cualquier persona mínimamente informada sabe, una subvención es una ayuda a fondo perdido, que no se tiene que devolver. Un crédito o préstamo es una cantidad que se solicita al banco y que hay que devolver con intereses en un plazo fijado. En el caso de los créditos ICO, fue un programa que puso en marcha el Gobierno mediante el Instituto de Crédito Oficial con el fin de que los bancos no cerraran el grifo del crédito en plena pandemia.

En efecto, DOS MIL PALABRAS S.L., editora de OKDIARIO, solicitó un crédito ICO al Banco Santander con el estallido de la pandemia, como hicieron más de un millón de empresas españolas (concretamente, 1.020.571, según las cifras oficiales del ICO). De hecho, el Gobierno ni siquiera subvencionó los intereses de estos préstamos (incluido el de la editora de OKDIARIO), como sí se hizo en otros países europeos, sino que se concedieron a tipos de mercado.

Este crédito, por importe de algo más de 1,1 millones de euros, se solicitó ante la enorme incertidumbre que existía en 2020 sobre la situación económica puesto que no se sabía ni el impacto ni la duración de la pandemia. Como es sabido, el PIB español sufrió una recesión del 10,2%, la mayor desde la Guerra Civil.

¿Quién es Antonio Maestre?

Antonio Maestre no tiene credibilidad para señalar a nadie. La suya se hundió cuando se destapó que se había inventado a un «experto» fake en Covid llamado «Miguel Lacambra» las tesis del Gobierno. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en descubrir que Miguel Lacambra no existía. Es más, hasta detectaron que la foto que usaba en su perfil de Twitter y LinkedIn también era falsa. Todo un aldabonazo para alguien que se dedica a denunciar noticias falsas de medios que no ‘tragan’ con sus mentiras.

Cuando estalló el escándalo, La Marea, el medio donde trabaja Antonio Maestre, se vio obligado a publicar un extenso comunicado en la que aseguraba que Miguel Lacambra era un «heterónimo» utilizado para «preservar la identidad y vida privada» del autor real del artículo. Algo que Maestre había ocultado.

Este no fue el único ridículo de Maestre en pandemia. Uno de sus tuits al comienzo de la misma hoy está guardado en el museo de la infamia negacionista: «Es más probable que te mate la mascarilla contra el coronavirus que el propio virus», aseguró Maestre al comienzo de la pandemia en febrero de 2020. Cuando escribió esa memez, la pandemia había ya contagiado a más de 13.000 españoles y dejado más de 600 fallecidos.

A Maestre también le salió el tiro por la culata cuando intentó en laSexta Noche mofarse del redactor Álvaro Ojeda cuando confundió a Cristóbal Colón con Nicolás Copérnico en la Cabalgata de Reyes de Madrid. La bromita le salió cara a Maestre. Cuando el director de OKDIARIO le pidió que explicara quién fue Copérnico -astrónomo polaco autor de la teoría heliocéntrica, según la cual la tierra gira alrededor del sol en contra de lo que se creía hasta entonces-, y cuál había sido su gran descubrimiento, Maestre se quedó en blanco y sólo fue capaz de balbucear algunas palabras. “¿No lo sabes? uyyyy te hemos pillado, Maestre. Aquí hay que venir estudiadito”, afirmó Inda entre risas.