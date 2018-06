Carmena se gasta 7 millones en un logo que parece hecho por un niño y en su campaña de promoción

El nuevo logo turístico de Madrid ha visto la luz este lunes. Los que esperaban un concepto muy desarrollado se han visto decepcionados. Se trata de un diseño muy pobre que podría haber sido dibujado a bolígrafo por un niño. Es la palabra “madrid” en minúscula con dos brazos que, de forma un tanto confusa, intentan representar un abrazo.

Este bosquejo va a costar la friolera de 7 millones de euros entre el diseño, la implantación y la promoción del logo, tal como avanzó OKDIARIO. Un cartel muy sencillo y simple con el que empapelarán todas las marquesinas de los autobuses y la propaganda municipal.

Tal como ha explicado el director de Turismo de Madrid Destino, Miguel Sanz, en la comisión municipal de Cultura y Deporte quieren que Madrid sea reconocida de forma internacional como “ciudad de la bienvenida” y, es por ello, que se plasma en dicho logotipo un abrazo.

Como explicó este periódico, el Consistorio se había comprometido a aunar esfuerzos con la Comunidad de Madrid para crear una marca unificada. Se convocó un concurso de idea pero ninguna de las cientos de propuestas gustó al jurado. Ahora, de forma unilateral el equipo de Manuela Carmena ha optado por presentar este logo. “No es incompatible con la iniciativa conjunta de la Comunidad y el Ayuntamiento”, defiende Sanz.

El diseño de la nueva imagen de Madrid ha costado 30.000 euros y su implantación 735.000

Asimismo, la capital ya había renovado recientemente el icono oficial. No obstante, como ha explicado Sanz, Madrid no ha querido tener solo una imagen institucional sino que también apuesta por “un icono gráfico” de la misma forma que la Torre Eiffel representa a París, el Big Ben a Londres, Nueva York es ‘la ciudad que nunca duerme’ o París es ‘la ciudad del amor’.

“Madrid no tenía un icono comúnmente reconocido en el exterior pero hay un consenso en el sector turístico de que una de las características de Madrid es que es una ciudad hospitalaria, que da la bienvenida y más cuando hay movimientos que dicen que el turismo no es bienvenido”, ha indicado el director. Sostiene que no hay una representación gráfica y visual que mejor identifique la acogida que el abrazo. “Madrid te la da bienvenida y te abraza. Los brazos nos achuchan, nos abrazan“, ha manifestado.

La campaña se lanzará entre junio y diciembre con cargo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) por, exactamente, 7.135.000 euros. La conceptualización, diseño y las aplicaciones ha costado 30.000 euros; la implantación del nuevo icono en la empresa municipal de cultura (Madrid Destino) costará 735.000 euros y el resto (6.350.000 euros) irá a la promoción y difusión del nuevo icono turístico a nivel internacional, en medios de comunicación, en redes sociales, etc.

Implantación desde junio

El logo de ‘Madrid te abraza’ empezará a verse este mes de agosto en el mobiliario urbano y antes en actos como el Orgullo LGTBI, el festival de música Mad Cool o los eventos de los Veranos de la Villa, entre otros.

La alcaldesa Manuela Carmena ha dicho también este lunes que con este logo “Madrid quiere ser una ciudad de integración y acogida en todos los terrenos”. “Esperamos que el diseño sea acogido e identifique definitivamente a la ciudad”, ha apostado Carmena. La alcaldesa también ha recordado la célebre lona del ‘Refugees Welcome’ que ha retirado recientemente y ha dicho que aparte de estos gestos y los discursos hay que ver qué es lo que estamos dispuestos a hacer” sobre la recogida de refugiados.

Desde la oposición, las críticas han partido del PP. La edil Isabel Martínez-Cubells ha deseado “suerte” al Consistorio para que esta vez sí se logre implantar un logo con éxito y que se gaste bien la gran cantidad de dinero presupuestada. No obstante, señala su “incredulidad” ya que este tipo de inversión, las IFS, han tenido en los últimos años “ejecución cero en el área municipal de Cultura”.