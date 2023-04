El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendrán este martes en el Pleno del Senado su cuarto duelo parlamentario en este formato a menos de cinco semanas de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Sin límite de tiempo, la comparecencia del presidente socialista está registrada para informar a la Cámara Alta «sobre los planes implementados por el Gobierno en el contexto económico y social de la guerra de Ucrania, y el papel de las administraciones».

Un debate que el jefe de la oposición bajará a la «política nacional», cuestionando la autoridad de Sánchez por la división existente en su Gobierno. Prueba de ello es que incluso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado «machista» al inquilino de la Moncloa en una entrevista de televisión. Un hecho más que revelador que Feijóo tiene en su radar para el combate de este martes, según fuentes de la dirección del PP, que dudan de que el líder del PSOE, socio de Unidas Podemos y de la representante de Sumar, se sienta «cómodo» con tal calificativo de una compañera suya en el Consejo de Ministros.

Asimismo, en Génova creen que Sánchez dedicará el grueso de su intervención a hacer propaganda de los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado al alza el crecimiento de la economía española para este año con un 1,5%, una previsión todavía muy por debajo del 2,1% manejado por el Gobierno. De hecho, en las últimas semanas, el jefe del Ejecutivo ha dicho que estos datos «sonríen» a España frente a «los agoreros», en alusión a la oposición, y ha sostenido que «hay Gobierno de coalición progresista para rato».

Sin embargo, Feijóo reprochará a Sánchez que haya aumentado la recaudación en 40.000 millones de euros, por lo que le exigirá que deje de «pedir a los ciudadanos que se aprieten el cinturón» y que no siga ahogándolos a impuestos. Por ello, le emplazará a que gestione con rigor ese excedente de recaudación. En este contexto, los populares no descartan que el jefe del Ejecutivo se saque otro conejo de la chistera en forma de anuncio electoral, como viene haciendo en las últimas semanas tirando de chequera para comprar votos, por ejemplo, en materia de vivienda o con la prórroga del bono cultural joven. Con todo, lo que esperan en Génova es que Sánchez no recurra otra vez al «insulto», ni a las «escenificaciones», sino que mantenga un debate «sereno».

Doñana

En cuanto a la ley de regadíos en Andalucía que promueven PP y Vox en de la mano de la Junta de Juanma Moreno, los populares también dan por descontado que Sánchez, el que viaja en Falcon a Doñana a «veranear a cuenta del Estado», haga demagogia de este asunto y acuse a la oposición de «negacionismo climático», ignorando a los agricultores de Huelva. «Ya hemos visto al presidente del Gobierno de España hacer oposición a la Xunta de Galicia desde la tribuna del Senado y este martes todo indica que le veremos hacer lo mismo contra la Junta de Andalucía. Ése es el nivel», recalcan las fuentes de Génova.

«Supervivencia»

Además, la ausencia de Sánchez en la votación de la reforma socialista del sí es sí, apoyada por el PP, también servirá a Feijóo para insistir en que al líder socialista no le preocupa la protección de las mujeres ni el medio ambiente, sino su «supervivencia» en la Moncloa.

Al margen de estos debates más extensos en el Senado, el jefe de la oposición ha formulado también cuatro preguntas al presidente del Gobierno en sesión de control desde que ocupó su escaño en la Cámara Alta hace 11 meses. En estos casos, los tiempos están tasados en 7 minutos para cada interviniente.

Fuentes del PP consideran una «anomalía democrática» que el jefe de la oposición no haya podido preguntar a Sánchez desde febrero y que en la comparecencia de este martes sea el «examinado» el que elige el formato, sin límite de tiempo, y el orden del día de la comparecencia, recogió Ep.