La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró en la noche del domingo en una entrevista televisiva que le molestó ser designada a dedo por Pablo Iglesias y estar rodeada de machismo «por todos sitios», incluyendo a Pedro Sánchez, «como casi todos los hombres».

«Cuando me designó a dedo, me enfadé muchísimo. Se lo dije a él. Él me designó a dedo, yo se lo he dicho. Es una falta de respeto a su formación política. Tuve una gran disyuntiva, que él sabía: irme del Gobierno o hacer lo que hice. Me dijo: ‘Te voy a joder la vida’, pero no con odio. No se respeta a una formación política y a mí tampoco se me respetó. Teníamos una cumbre con Francia, y estaba con unos ministros y me puse a temblar. Me enteré a través de un vídeo», ha declarado Díaz.

Yolanda Díaz también afirmó en la entrevista a LaSexta: «Entre Pablo y Pedro, se llevan bien. La que distorsiona soy yo. Me encontré muchas veces con que yo era la distante. No fue la reforma laboral o los riders… Me llamaron los dos… Ellos se entienden mucho mejor entre ellos dos que yo con ellos. ¿Machos Alfa? Yo no hago esas afirmaciones.

En relación a un posible acuerdo entre Sumar y Podemos para concurrir a las elecciones generales, la vicepresidenta ha asegurado que hará lo que esté en su mano para llegar a un acuerdo y ha apuntado que las primarias abiertas a la ciudadanía no es el problema con Podemos, al estar convencida de que aunque hubieran firmado un compromiso al respecto no estarían dentro de Sumar. Y entre el clima de desencuentro actual, la vicepresidenta ha lanzado que ha visto incluso a simpatizantes de la formación morada llorar, porque «no entendían nada».

«Sánchez es machista»

En otro punto, al ser preguntada expresamente por actitudes machistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz ha asegurado que hay «machismo por todos los sitios» y que la forma de hacer política del jefe del Ejecutivo es «masculina». «No me gusta nada. Me siento muy ajena a esa manera de hacer política», ha aseverado.