Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de querer “ahogar a los murcianos y asfixiar a España recortando el trasvase Tajo-Segura”. Pese a las protestas y manifestaciones en los últimos meses de ciudadanos y agricultores, el ejecutivo socialista podemita sigue firme en su decisión de reducir el caudal de agua trasvasable del río Tajo al río Segura. “Estos años -señala López Miras- han demostrado que es más importante que nunca ser autosuficiente en el abastecimiento de alimentos y gracias a los agricultores del Levante no hemos tenido desabastecimiento en la pandemia. El trasvase Tajo-Segura está cultivando y regando el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España. Alimentamos no sólo a España, sino a Europa. Es inaudito que Sánchez se plantee un recorte de una infraestructura que es necesaria para alimentar a España y crear más de 350.000 puestos de trabajo”.

López Miras cree que «Sánchez nos corta el agua por razones ideológicas y políticas. No hay razones técnicas. Él es contrario a los trasvases. Lleva años diciéndolo. En un mitin en Albacete dijo con claridad que el objetivo del PSOE iba a ser eliminar los trasvases». Para López Miras, “mientras en el resto del mundo se crean infraestructuras y trasvases para garantizar que el agua llegue a todos los lugares, aquí el PSOE cree que hay que dividir y romper aún más España, que haya departamentos estancos y que algunos españoles no tengan lo que tienen otros”.

López Miras recuerda que “en España nadie se plantea tener o no tener acceso a la energía en función del lugar donde se genera. Todos los españoles tenemos acceso a la energía se cree donde se cree. Pues con el agua, igual. Es un recurso de todos los españoles y todos los españoles debemos tener el mismo acceso venga de donde venga”.

Plan Hidrológico Nacional

El presidente de la Región de Murcia cree que es “urgente y fundamental” tener cuanto antes un Plan Hidrológico Nacional “como todos los estados serios que tienen planes nacionales de abastecimiento de alimentos, de energía, de agua… No puede ser que España no tenga un plan. No puede ser que, con el cambio climático, además, el Gobierno no tenga una hoja de ruta para garantizar el agua a todos los españoles”.

López Miras ha venido a Madrid para asistir en Ifema a Fruit Atraction, la mayor feria agroalimentaria de Europa. Prueba de la importancia del sector en su comunidad, López Miras destaca que su región aporta el pabellón más importante por número de empresas y capacidad de producción y exportación. Un total de 121 empresas murcianas están estos días en Madrid. López Miras vive de cerca “la preocupación máxima” de los agricultores murcianos “que sufren no solo por el aumento de los costes”. “Son los únicos de España -destaca- que pagan el agua».

Reitera López Miras que “24.000 millones de euros de nuestra balanza comercial se juegan en el Levante español”, sin entender que Sánchez les corte el trasvase o el abandono al que les somete un ministro como Luis Planas que -dice- “ha venido una o dos veces a Murcia en cuatro años”. El ministro de Agricultura pasó “unos segundos” -dice- por el pabellón de Murcia en Fruit Atraction. “Pude saludarlo y se lo agradezco”, señala sonriendo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el contrario, estuvo acompañando a Fernando López Miras y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante hora y media. “El presidente Feijóo es consciente de la importancia y la potencia del sector agroalimentario en la Región de Murcia. Producimos más del 25% de las frutas y hortalizas de toda España. Es una gran industria. Fue muy importante para nosotros que viniera”.