Las redes han retratado a Àngels Barceló (Cadena SER) por su alegato en defensa de Pedro Sánchez de esta mañana por los abucheos recibidos durante el desfile de las Fuerzas Armadas, ayer, con motivo de la Fiesta Nacional.

Según la presentadora, que nunca ha ocultado sus simpatías por el PSOE, “los abucheos no son a Pedro Sánchez, son a la democracia”. Sin embargo, como le han recordado no pocos mensajes en las redes, cuando el abucheado fue un presidente del PP, Mariano Rajoy, Barceló se puso no menos solemne para afirmar que «en una democracia los ciudadanos pueden manifestar su malestar de la manera que consideren más oportuna».

Un doble rasero que ha dejado en evidencia el sectarismo de la presentadora del programa estrella de la Cadena Ser, Hoy por Hoy. Las palabras textuales de Barceló han sido: «La derecha y la ultraderecha quieren hacerse suyo el 12 de octubre. El resto son invitados incómodos a los que se puede insultar. Los abucheos no son a Sánchez, son a la democracia».

Estos son algunos de los mensajes que se han podido leer hoy en las redes haciéndose eco del olvido de la locutora de la Ser.

Cuando se pita en el desfile a Pedro Sánchez, "los abucheos no son a Pedro Sánchez, son a la democracia". Pero el PP de Rajoy debía saber que "en una democracia los ciudadanos pueden manifestar su malestar de la manera que consideren más oportuna". Bochornoso

No como cuando pitaban a Rajoy que a la SER y a la Barcelo les gustaba

Cuando pitaban a Rajoy para la profeta de la Ser Ángels Barceló era un gesto de libertad ahora que pitan al Fraudillo es antidemocracia de

«ultraderecha».#SectaSectaria.#LevantandoEspaña #SoloQuedaVox

ESPAÑOLES:esto es para Angeles Barcelo, Rosa Villacastin y demás antorchas del pensamiento occidental patrio. Los abucheos de ayer no fueron ni contra la democracia ni contra nadie. Fueron contra Sanchez. Y muy merecidos, además.

Quedó claro?

Quedó claro? — pepe majeton (@PMajeton) October 13, 2021