El presidente del PP de Cataluña y diputado en el Parlament, Alejandro Fernández, se ha sumado a las voces internas de su partido que le piden al presidente de la formación, Pablo Casado, un congreso extraordinario para atajar la crisis desatada en el PP por el enfrentamiento entre Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Hay que tomar decisiones drásticas que den la voz al afiliado ya», ha asegurado.

«Esto ya no es un mero conflicto interno de poder, sino un divorcio traumático con el sentir de nuestros afiliados. Ante algo así, no podemos quedarnos tocando la lira observando el incendio», ha advertido Fernández en un mensaje colgado en las redes sociales.

De esta forma, Fernández se une a otros dirigentes del PP que presionan a la dirección nacional de Casado. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido también este lunes que se tomen «decisiones urgentes» porque «así no podemos seguir». «Serán decisiones que no serán fáciles, pero deben ser urgentes», ha recalcado.

«El PP es la única alternativa al muy mal Gobierno de España y este partido tiene la obligación con el conjunto de la sociedad española de encontrar de forma urgente una solución para seguir el camino de la alternativa y seguir siendo el referente del centroderecha reformista español», ha defendido Feijóo.

«La situación es insostenible»

En esta misma línea se ha mostrado Isabel Díaz Ayuso, que ha enfatizado que la situación del PP «es insostenible». «Nos estamos desangrando y necesita un giro absoluto. Esto no puede pasarse por alto y es gravísimo lo que ha sucedido. Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decidir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades», ha indicado en alusión a su enfrentamiento con Pablo Casado de los últimos días.

Otro barón que se ha pronunciado sobre la crisis del PP ha sido Alfonso Fernández Mañueco, que estos días se encuentra en plenas negociaciones para formar Gobierno en Castilla y León. «Hay un problema que debe atajarse de manera inmediata», ha enfatizado.

Mañueco también ha asegurado que trasladará a la dirección nacional del PP «la voz de la gente del PP de Castilla y León», que es la misma que «quiere una solución rápida, inmediata y eficaz que apueste por la unidad».