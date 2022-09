El presidente del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes ha adelantado hoy en su discurso en el acto de inauguración del año judicial, celebrado hoy en el Tribunal Supremo bajo la presidencia de S.M. el Rey, que «habrá que reflexionar sobre la adopción de otro tipo de medidas», en una confirmada alusión a su dimisión,, si no se produce una renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces :»la renuncia individual puede resultar admisible».

Posteriormente, en los habituales corrillos que prosiguen a este acto ha confirmado que, si bien cree que no cabe la dimisión colectiva por ser un «abandono de funciones», la individual corresponde al criterio de cada cual, y que el mismo «la tiene entre sus opciones».

También ha confirmado que en el pleno del CGPJ que se celebrará mañana en cumplimento de lo dispuesto por la «contrarreforma» de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del pasado mes de julio ,que devolvió al Consejo las competencias para realizar nombramientos, solo para el caso de magistrados del Tribunal Constitucional, no habrá ninguna decisión sobre candidatos: «solo estableceremos las reglas».

Las continuas presiones gubernamentales para que se realice este nombramiento, que a su vez desbloquea el de los otros dos magistrados que debe realizar el ejecutivo para completar la renovación de un tercio del órgano de garantías, han provocado un intenso malestar en un grupo de 8 vocales del CGPJ, que ya han señalado que no presentaran candidato y cuyo voto es imprescindible para alcanzar los 12 que son necesarios para proceder a los nombramientos. «No hay magistrados que quieran ser propuestos», han confirmado algunos vocales a OKDIARIO

Los esfuerzos de Carlos Lesmes para alcanzar un consenso entre los vocales han resultado infructuoso y se constata que las posturas de los vocales están cada vez más alejadas, agravando la crisis que lleva sufriendo el CGPJ desde hace muchos meses.

Confianza desaparecida

Carlos Lesmes dijo ante el Rey y la ministra de Justicia Pilar Llop que «he procurado servir a la Justicia con honestidad y sentido del deber» preguntándose «hasta donde llega la responsabilidad de quien preside el Tribunal Supremo y del CGPJ cuando se está produciendo un deterioro como el expuesto». Para Carlos Lesmes «la confianza ha desaparecido y los daños derivados de la no renovación no solo no revierten sino que se agravan».

Un discurso que a diferencia de otros anteriores desprende cierto aroma de despedida y constatación del fracaso de los intentos emprendidos durante los últimos meses para, al menos, conseguir cierto consenso en el interior del Consejo.

Feijoó ofrece reunirse a Sánchez

Por su parte el presidente del PP Alberto Núnez Feijoó, presente en el acto, en conversación informal con los periodistas ha declarado que si Sánchez le llama «está dispuesto a reunirse», siempre que se cumplan unos requisitos.

Entre estos estarían negociar el documento que le presento en julio sobre los criterios para la renovación del CGPJ. Sobre la posible dimisión de Carlos Lesmes el Jefe de la Oposición cree que carece de sentido en estos momentos en que ejerce como «capitán del barco» y cuando el mismo se opone a la dimisión colectiva de vocales, aunque entiende que su discurso es «sensato».

Feijóo califico en este encuentro informal, de «intervencionismo gubernamental en el poder judicial», querer que el CGPJ nombre a los magistrados del Tribunal Constitucional antes del 13 septiembre, lo que por otra parte varios vocales del Consejo han calificado de «inviable».