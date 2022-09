El asalto de Sánchez al Constitucional está en manos de un vocal del CGPJ: ya hay 7 que se opondrán

El plan de Pedro Sánchez para asaltar el Tribunal Constitucional – y así controlar el órgano de garantías que tiene pendiente sentencias tan importantes como el aborto, la educación o la eutanasia– podría desplomarse en el último momento. La llave la tiene un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según ha podido saber OKDIARIO, ya hay siete vocales que no cederán a las pretensiones del presidente del Gobierno que ha dado de plazo hasta el día 13 para que elijan a los dos magistrados que, unidos a los otros dos que por turno toca designar al Ejecutivo, sustituirán al actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, al vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.

Según ha podido saber este periódico los magistrados Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballesteros, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Noya y Gerardo Martínez Tristán han decidido no votar en el Pleno que se celebrará este jueves. Pero en el tablero destacan los vocales Vicente Guilarte Gutierrez, María Ángeles Carmona Vergara o Wenceslao Francisco Olea Godoy que fueron designados a propuesta del PP y que, por el momento, no han decidido si apoyarán a sus compañeros. En el caso de sumarse uno de ellos, el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no tendrá la mayoría de tres quintos necesaria para designar a los dos magistrados que ocuparán las vacantes del Constitucional y, por ende, el órgano de garantías no podrá renovarse.

No ceden

Estos siete vocales lo tienen claro: no van a ceder a las burdas maniobras sanchistas. Y es que, desde el mes de junio, el Tribunal Constitucional debía renovar un tercio de sus miembros: cuatro magistrados de los doce que lo conforman. Dos de ellos tienen que ser nombrados a propuesta del Ejecutivo de Sánchez y los otros dos, por el CGPJ. Pero el órgano de gobierno de los jueces estaba «atado de pies y manos» por la reforma que, impulsada por PSOE y Podemos, le impedía realizar nombramientos estando en funciones.

Para resolver este escollo, el Gobierno -gracias a sus socios independentistas y proetarras- logró sacar adelante en el Congreso de los Diputados una reforma exprés para desbloquear la renovación del Constitucional devolviendo al CGPJ, aunque esté en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos. Pero esta medida desbloquea sólo de manera parcial al Poder Judicial, puesto que el órgano de gobierno de los jueces sigue sin poder hacer nombramientos a excepción, por interés propio de Sánchez, de los dos jueces del Constitucional.

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que esta medida aplicada por el Ejecutivo es inconstitucional –por ello algunos vocales rechazan aplicarla–, sin embargo, Sánchez pretende llevarla a cabo con un objetivo claro: la toma del Constitucional.