Koldo en las fiestas de Benidorm con falda aldeana, pulserita de España y una gabarra del Athletic

Koldo García se disfrazó en las fiestas de Benidorm con una falda aldeana azul de encaje, un fajín verde, una pulserita de la bandera de España y estuvo empujando una carroza diseñada como la gabarra del Athletic Club de Bilbao.

El que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos no ha querido perderse su cita anual con las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm, que se celebran en la localidad alicantina durante los primeros días de noviembre.

Uno de los días grandes es el desfile de carrozas al que Koldo ha asistido también en años anteriores con su propio carruaje hecho a mano al estilo de la embarcación que utiliza el equipo de fútbol de Bilbao para celebrar sus triunfos. Koldo nació en el norte de España y ha querido rendir homenaje a su tierra desfilando con la gabarra por Benidorm como si fuera la ría de Bilbao.

En su atuendo tampoco han faltado accesorios como el tradicional pañuelo de hierbas que usaban los agricultores y campesinos para secarse el sudor, y protegerse del sol y el polvo en el campo español durante el siglo XIX y que ahora se utiliza como accesorio en las romerías.

Koldo también llevó en su muñeca la pulserita de la bandera de España, una enseña que también lleva tatuada en el brazo desde hace años.

Koldo en el Desfile del Humor

El ex asesor de Ábalos tampoco ha pasado desapercibido en las fiestas de este año por trascender a la opinión pública tras haber sido imputado en la Audiencia Nacional.

En el cuarto día de fiestas, el pasado martes 11 de noviembre, se celebró como plato fuerte el popular Desfile del Humor, que ha llenado de sátira las calles de Benidorm.

La noche sirvió para disfrutar de las parodias de los peñistas. Un total de nueve peñas se inscribieron para participar en el desfile, que recorrió las calles Ruzafa y Martínez Alejos de Benidorm, jugándose un premio de miles de euros.

Entre las representaciones escenificadas existieron referencias a las chistorras de Koldo García que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó como billetes de 500 euros.

Fríe chistorras para las peñas

La misma mañana del Desfile del Humor, Koldo estuvo preparando la comida para las peñas friendo chistorras, chorizos criollos, panceta, salchichas y huevos.

«Marchando dos huevitos, una de panceta con chistorra rica, marchando», con estas palabras el ex asesor ministerial informó a sus comensales de que ya tenía los fogones encendidos a las 11:15 de la mañana enviándoles un vídeo que publicó OKDIARIO.

Koldo se levantó esa mañana de madrugada para estar a las 08:00 de la mañana en la panadería, recogiendo la coca para dar de comer a los peñistas en su cuarto día de fiestas, como suele hacer cada año.

El ex asesor de Ábalos estuvo cocinando las delicias cárnicas durante horas en una cocina industrial. Se puso un delantal negro también serigrafiado con la bandera de España y el nombre de un restaurante de Madrid.

Declaran ante el juez

Koldo García estuvo cocinando las chistorras a dos semanas de declarar de nuevo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tras el informe de la UCO sobre la contratación de mascarillas del Gobierno de Canarias que presidía Ángel Víctor Torres. En concreto, García tendrá que comparecer el próximo viernes 28 de noviembre a las 10:00 horas como investigado.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, recogido por OKDIARIO, el fiscal Luis Pastor pidió ambas citaciones al considerar que es lo pertinente después de que la UCO apuntara que los contratos de mascarillas adjudicados en Canarias «constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores».

El representante del Ministerio Público entiende que dicho pago «recurrente» permitía a Víctor de Aldama «tener acceso al propio ministro». Aldama también tendrá que declarar otra vez ante el juez de la Audiencia Nacional en calidad de investigado, por lo que tendrá que acudir asistido de su abogado. Su turno será el 27 de noviembre a las 10:00 horas.