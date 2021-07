El marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, Ignacio del Hierro ha declarado como imputado en la pieza de Kitchen del caso Tándem. Al igual que hiciera su mujer el día anterior, López del Hierro ha negado cualquier vinculación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El empresario también ha asegurado que no tuvo nada que ver en el espionaje a la familia de Luis Bárcenas. Lo que sí ha admitido, como Cospedal, es que conocía al comisario Villarejo y que habló con él de la Gürtel porque «estaba de actualidad», y que habría preguntado por los indultos si hubiera sido ahora.

Entre las incongruencias con la declaración de Cospedal, ha llamado especialmente la atención que el que fuera su jefe de Gabinete, José Luis Ortíz dijera que Cospedal y Villarejo se reunieron entre ocho y diez veces, y no tres o cuatro como afirmó la ex secretaria judicial del PP.

En este sentido el marido de Cospedal ha explicado que el comisario jubilado accedía a la sede de la calle Génova «en el coche oficial y por el garaje», porque según él, «cuando estás en la oposición es mejor que no te vean con determinadas personas, y Villarejo no quería que lo vieran con mi mujer». Y ha añadido que «lo de entrar por el garaje ocurría con muchos empresarios que no querían ser vistos».

Espionaje

El marido de Cospedal ha seguido la línea de su mujer y ha dicho que entre los motivos para reunirse con Villarejo estaba el temor de que les estuvieran espiando desde un edificio en la calle Zurbano, junto a Génova, y saber cosas sobre las filtraciones que se estaban produciendo en Valencia sobre Rita Barberá. También ha añadido que él no conocía a Bárcenas.

Además, Ignacio López del Hierro también le ha explicado al magistrado de la Audiencia Nacional e instructor de la Kitchen, Manuel García-Castellón, que tanto él como su mujer, le ofrecieron a Villarejo trabajos puntuales, pero ha matizado que lo hizo como «mera cortesía».

Comunicado

Tras la declaración, el abogado del matrimonio Jesús Santos, al igual que hiciera con Cospedal el día anterior, ha enviado un comunicado de prensa. En dicho escrito dice que su cliente «nunca ha sido militante del Partido Popular ni ha tenido ninguna actividad pública vinculada a Gobiernos del PP, ha declarado ante el Juzgado que no tuvo ninguna participación ni conocimiento en relación con la denominada Operación Kitchen».

También ha añadido que no participó de manera alguna en la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, «al que ni siquiera conocía», y que «no intervino en la presentación de Gómez Gordo a Villarejo».