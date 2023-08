El PP consiguió un ‘sí’ de Junts per Catalunya cuando le preguntó si aceptaba una reunión entre ambos partidos para hablar de la investidura del candidato propuesto por el Rey, Alberto Núñez Feijóo. Los populares, que se reunirán con todos los grupos salvo con Bildu, ya saben cuál es la primera exigencia del partido del fugado Puigdemont para iniciar esas conversaciones encaminadas a conseguir su apoyo: que el PP, con mayoría en la Mesa de la Cámara Alta, posibilite que Junts tenga grupo propio en el Senado sumando parlamentarios del PSOE. Sin esa condición, los junteros ni siquiera se sentarán a negociar con los de Feijóo.

Ésa es la primera prueba de fuego que Junts per Catalunya impondrá el PP si quiere tener el apoyo de sus diputados en la sesión de investidura. Es la condición sine qua non para que haya opción a abrir las conversaciones entre ambas formaciones. Pero es una exigencia que puede plantear algún inconveniente al PP, ya que dirigentes como Elías Bendodo mostraron objeciones a préstamos de votos como los que pretenden hacer desde el PSOE a Junts o desde Sumar a ERC para conseguir grupo propio en el Congreso. Bendodo los calificó de «cambalaches», mientras el PP catalán no se ha mostrado muy favorable a abrir esas negociaciones.

Precisamente, este martes el PP debe revisar en el Senado el movimiento del PSOE de facilitar que PNV y Junts puedan conformar un grupo parlamentario propio con la cesión de varios de sus senadores para que lleguen al número mínimo requerido. De no autorizar esos trasvases de escaños, los junteros cerrarían toda posibilidad de negociación con el PP encaminada a allanar una abstención de los de Puigdemont en una segunda votación para investir a Feijóo, según ha podido saber OKDIARIO.

El PP pide un informe jurídico

Los populares del Senado ha solicitado un informe jurídico para valorar la legalidad del trasvase de votos que quiere hacer el PSOE hacia el PNV y Junts para que ambos tengan grupo propio.

El Reglamento del Senado exige sumar un mínimo de 10 componentes para conformar un grupo parlamentario, número que se puede reducir durante el transcurso de la legislatura, pero nunca pueden ser menor de seis.

Junts en el Senado

Tras las elecciones del pasado 23J, y teniendo en cuenta los senadores por designación de los parlamentos autonómicos, la formación de Carles Puigdemont cuenta con tan sólo tres senadores. En cualquier caso, fuentes parlamentarias informaron a EP de que los junteros se coaligarán con el senador de Coalición Canaria utilizando la misma fórmula que en la anterior legislatura. Aun así, la suma de Junts y CC tan sólo agrupa a cuatro senadores, por lo que el PSOE les deberá prestar al menos seis parlamentarios para facilitarles tener grupo.

Por su parte, el PNV cuenta en esta legislatura con cinco miembros, por lo que el PSOE le tendrá que ceder otros cinco senadores para que pueda conformar su grupo parlamentario. Además, si quiere que no se acabe diluyendo el grupo durante el transcurso de la legislatura, los socialistas tendrán que mantener al menos un parlamentario en este grupo para que no se disuelva cuando se acabe el período de sesiones.