Feijóo lanza su investidura desde Galicia: «Nunca seré presidente del Gobierno a cualquier precio»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado el curso político en el tradicional enclave del Castillo de Sotomayor (Pontevedra) lanzando las «líneas maestras» de los objetivos de su investidura. «Nunca seré presidente del Gobierno a cualquier precio», ha enfatizado, prometiendo que presentará «un proyecto de país en el que se reconozca una amplia mayoría de españoles».

Ante más de un millar de personas y rodeado de sus barones y del ex presidente Mariano Rajoy, Feijóo ha querido ser claro: «Me conocéis perfectamente. No me voy a comprometer a aquello que no voy a cumplir, esa es la ventaja que tendrán los grupos y los presidentes que hablen con nosotros y quieran aportar para el discurso de investidura», ha manifestado. El pasado martes, tras recibir el encargo del Rey para formar Gobierno, ya avanzó que hablará con las diferentes fuerzas del arco parlamentario, excepto con Bildu.

En este sentido, ha hecho una defensa del «diálogo» con esos otros partidos. «Creo en el diálogo, no en la imposición, hablar para entenderse o discrepar, porque eso es la política, creo en el acuerdo de valores compartidos, no en el los chantajes», ha manifestado, abogando así por «hablar con aquellos que quieran hablar, y después se puede coincidir o discrepar», ha apostillado. «Hablar sí, pero chantajes no», ha remarcado, prometiendo que se someterá a lo que quieran las minorías.

«Dialogar no significa que aceptemos lo que está dispuesto a aceptar Sánchez, porque nosotros no somos Sánchez, sino un partido constitucional que cree en el Estado», ha subrayado.

«Mi investidura será el discurso que hemos comprometido a los españoles: reformas, medidas para mejorar la vida de las familias, presentar medidas atractivas a votantes que no han votado a nuestro partido. Eso es lo que entiendo que me encargó el Rey», ha enfatizado Feijóo de cara a su investidura.

Al acto lugar emblemático del concello pontevedrés, donde el PP ha vuelto siete después tras el veto del PSOE (los populares ganaron la Diputación de Pontevedra el 28M) , han asistido numerosos barones y cargos del PP. Entre ellos, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Murcia, Fernando López Miras; el anfitrión Rueda; las presidentas de Baleares y Extremadura, Marga Prohens y María Guardiola, respectivamente, y el jefe del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, entre otros. También han acudido el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y sus homólogos en Navarra, Javier García, y Asturias, Diego Canga.

En cambio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estuvo el año pasado en el mismo acto de Cerdedo-Cotobade, no ha podido estar presente al encontrarse de viaje. Al igual que el presidente valenciano, Carlos Mazón, por motivos personales.

También ha estado presente la plana mayor de Génova, con los vicesecretarios generales, entre ellos, el también presidente del Senado, Pedro Rollán, al que Feijóo ha felicitado en su intervención.

«Principios»

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha manifestado que «estamos convencidos de que no vale otra España que una de ciudadanos libres, y no una asimétrica, donde unos pierden y otros ganan. Nunca vamos a fomentar esa España de nacionalismos, excluyente», ha enfatizado.

«Espero que seas presidente y que no lo seas a cualquier precio. que no traiciones los intereses de tu partido por tu interés personal. No nos vas a fallar, no hay duda», ha señalado Rueda a su antecesor.

«No te vamos a pedir rescates imposibles, te pedimos que no cedas a ningún chantaje, y que no permitas que los privilegios de algunos se paguen con perjuicios de los demás. No vamos a permitir que a nuestra costa, se compren gobiernos. Vamos a seguir defendiendo en Galicia todo lo que sea necesario para que Galicia siga contando en España. Primero por principios y segundo porque la gente nos lo reconoce», ha subrayado el presidente gallego.

Además, Rueda ha acusado al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de «discriminar» a Galicia. Y también ha lanzado un mensaje al BNG, socio de líder socialista. «Que no nos den lecciones los nacionalistas menos productivos de toda España. No le sacaron nada a Sánchez en cuatro años», ha remachado el presidente gallego.