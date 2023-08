El PP ofrece al PNV un papel «muy relevante» en la gobernabilidad si permite la investidura de Feijóo

Borja Sémper, vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del PP y ex portavoz en el Parlamento vasco, ha ofrecido este jueves al PNV un papel «muy relevante» en la gobernabilidad de España si permite la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Esta invitación al entendimiento por parte de este integrante de la dirección nacional del PP se produce tras sucesivos portazos del PNV, pero antes de que arranquen las conversaciones formales entre el partido de Feijóo y los nacionalistas vascos en el marco de la ronda de contactos para la investidura que prepara Génova.

Además, tal y como publica OKDIARIO, el lehendakari, Iñigo Urkullu, aunque sin poder orgánico en el partido, ha abierto una vía de debate interno en favor del entendimiento con Feijóo frente a la posición oficial de Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Buru Batzar (comité ejecutivo del partido), de vetar la investidura de un candidato que tenga a Vox en la «ecuación».

«Aquí lo importante no es tanto que te vayan a votar, sino que te condicionen el Gobierno. Y pueden existir son fórmulas dentro de las cuáles se abra una legislatura en la que formaciones como el Partido Nacionalista Vasco pudieran ser muy relevantes en cuanto a marcar la agenda, como socio o como partido de referencia a la hora de sacar adelante iniciativas legislativas. Esto es la realidad», ha señalado Sémper.

«El PNV sería una referencia vasca ineludible», ha enfatizado. En cambio, ha contrapuesto Sémper en declaraciones a Radio Euskadi, la relevancia hoy de los nacionalistas vascos, bajo el Gobierno de PSOE-Podemos, ha quedado «relegada en virtud de Bildu». «Esto es lo que nos ha demostrado Pedro Sánchez a lo largo de esta legislatura y lo que, por cierto, denunció el PNV durante la campaña. Que no se les hacía tanto caso y que la agenda vasca y las transferencias pendientes no se estaban cumpliendo», ha subrayado el dirigente popular sobre los nacionalistas vascos, socios del PSOE en el Gobierno de esta comunidad.

De esta manera, el PP empieza a argumentar cómo el apoyo «sin contrapartidas» de Vox a la investidura de Feijóo, así como sus alianzas en una serie de comunidades y ayuntamientos, no condicionarán lo más mínimo un eventual gobierno en solitario del líder del PP, ni impedirá que éste pueda forjar una relación de socio estable con el PNV. Los nacionalistas vascos vienen basando su negativa a apoyar a Feijóo en que ellos nunca estarán en la «ecuación PP-Vox».

Sin embargo, lo que ha puesto Sémper este jueves sobre la mesa es bien distinto. Vox no estará en ningún caso en un Gobierno de Feijóo y sería el PNV el que jugaría un rol destacado en la agenda legislativa del país. Una posición privilegiada, que permitiría a los nacionalistas vascos no sólo acceder a mayores recursos del Estado, fundamentalmente en materia de financiación, sino que también les situaría en un plano de ventaja con respeto a Bildu, su principal rival en el País Vasco, de cara a las elecciones vascas de la próxima primavera. El partido de Ortuzar podría así vender al electorado vasco sus conquistas en la relación con el Ejecutivo central, mientras que de seguir aliado con Sánchez, continuará lastrado por las alianzas de los socialcomunistas con Bildu.

«Con Rajoy y Aznar»

En este contexto, Sémper ha incidido en el que «el PNV verá; aunque ya ha avanzado que no va a respaldar a Núñez Feijóo al contrario de lo que hicieron en el pasado con Rajoy y Aznar», ha recordado. Como dice el dicho, no termina la procesión hasta que no pase el último cura», ha apostillado.

Precisamente, en la última etapa de Mariano Rajoy, el PNV fue socio del PP a la vez que lo era Ciudadanos, antítesis de los nacionalistas vascos, que no vieron en ello inconveniente para aprobar la ley de Presupuestos del Gobierno tras alcanzar un acuerdo con los populares. Días después, el PNV dejó de ser socio del PP y apoyó la moción de censura de Sánchez que descabalgó a Rajoy.

Feijóo, el candidato del PP propuesto por el Rey para llegar a la Presidencia del Gobierno, tiene ya 172 apoyos y sólo necesita cuatro votos más para salir investido en primera votación. La mayoría absoluta son 176 y el PNV tiene cinco diputados. La otra opción que llevaría al líder del PP a la Moncloa sería la abstención de siete diputados de los que dieron al PSOE de Pedro Sánchez la semana pasada la Presidencia y la Mesa del Congreso. Por ejemplo, tal abstención podría ser la de los siete parlamentarios de Junts. El partido de Carles Puigdemont, que no ha descartado todavía tal extremo, mantiene sus exigencias a Pedro Sánchez en torno a una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación.