Junts quiere aprovechar sus 7 votos en la negociación con el PP para obtener más cesiones de Sánchez

Junts per Catalunya quiere aprovechar las conversaciones con el Partido Popular para subir el precio de su apoyo a Pedro Sánchez. Conscientes de que sus siete diputados, a modo de abstención con el discurso de que «esto no va con nosotros», pueden permitir la investidura por pasiva de Alberto Núñez Feijóo. Una amenaza que los junteros exprimirán al máximo para obligar al PSOE a moverse cada vez más. Si los de Carles Puigdemont -que tendrá la última palabra también en el diálogo con Génova- decidieran ponerse de perfil, en una segunda votación Feijóo saldría elegido presidente del Gobierno con 172 votos a favor, 171 en contra y las siete abstenciones junteras. Algo que no parece probable a día de hoy. Aunque hasta el 26 de noviembre, cuando se disolverían las Cortes si no se logra una investidura real, puede ocurrir de todo.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, será la primera y principal interlocutora del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. La reunión, según fuentes del partido separatista, se celebrará a lo largo de la semana que viene en alguna de las salas de reuniones del Congreso de los Diputados. Se espera que este domingo, en el acto que tiene previsto en Pontevedra, Feijóo dé a conocer sus planes de la negociación. En Junts per Catalunya, que también tiene vías abiertas con el PSOE, contemplan que no sea el único encuentro. Y que incluso otros dirigentes de la formación puedan participar en posteriores reuniones.

De momento, tanto en el Partido Popular como en Junts hablan de «conversaciones» entre dos grupos parlamentarios. Y principalmente por la parte del PP rechazan hablar de «negociaciones» por lo que dicha palabra representa. Más con un partido que se ha situado en distintas ocasiones en el límite constitucional y que ha atacado en otras a las principales instituciones del Estado. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ya afirmó días atrás que iban a «hablar con todos» pero no a «tragar con todo». A diferencia de lo que hace Sánchez, que ofrece la amnistía y el referéndum a cambio de su apoyo.

Antes de dar a conocer el encuentro que mantendrían Feijóo y Nogueras, en estas últimas horas el PP ha preguntado a Junts per Catalunya si acepta reunirse para hablar de la investidura del candidato propuesto por el Rey, Alberto Núñez Feijóo, y la respuesta del partido independentista ha sido «sí», según avanzó este viernes OKDIARIO. La cúpula del PP ya venía hablando en los últimos días, una vez que Felipe VI encargó a Feijóo obtener la confianza de la Cámara y formar Gobierno, que los populares se reunirían con todos las fuerzas del hemiciclo para hablar de la investidura, salvo con Bildu, la formación de los herederos del brazo político de ETA que sigue sin condenar el terrorismo de la banda.