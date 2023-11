Junts exige a Sánchez defender la «nación catalana», el referéndum y la amnistía pero «no como un perdón»

A cuatro horas para la primera votación del debate de investidura, Junts sigue apretando a Pedro Sánchez, exigiéndole que haga una defensa más acérrima del pacto con ellos. Y es que ni su discurso inicial, el miércoles al mediodía, ni la respuesta a Sánchez por la tarde, convencieron a los independentistas que le reclaman que defienda la nación catalana, el referéndum pactado y la amnistía «no como un perdón» si no como el reconocimiento de «una injusticia». La investidura no peligra. Pero Junts ya le ha dejado claro a Sánchez que no se lo va a poner fácil para gobernar.

Este jueves por la mañana, según ha podido saber OKDIARIO, la portavoz separatista, Míriam Nogueras, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, están reunidos de nuevo con todo esto sobre la mesa para volver a limar las diferencias. Para que a Junts no se le ocurra truncar los planes de Sánchez de salir investido de la Cámara este jueves. Pues una abstención -que parece prácticamente descartada a esta hora-, del partido fundado por Carles Puigdemont, obligaría a una segunda votación el sábado. La voluntad de todos es que hoy se cierre la carpeta del 23J.

El partido separatista, que obligó al PSOE a ceder en prácticamente todas sus pretensiones, en una negociación con mucho desgaste para los socialistas, el mantra de que «viene la ultraderecha» que Sánchez ha utilizado para reunir apoyos entorno a su figura ha dejado de ser útil. La estabilidad de la legislatura dependerá del cumplimiento de los acuerdos suscritos entre Junts y Sánchez.

Con un acuerdo ambicioso firmado, que incluye el reconocimiento de la nación catalana, que por primera vez suscribe la opción de un referéndum pactado como solución y el reconocimiento de una injusticia con los golpistas a través de la amnistía, Junts quiere empezar a recoger los frutos cuánto antes de un apoyo a Sánchez que también ha generado tensiones internas. Los separatistas han hablado siempre de que dicho pacto resolvía «un conflicto histórico» y quieren que el candidato así lo evidencie con sus palabras.

Junts puede hacer caer a Sánchez

Los próximos cuatro años, el futuro presidente del Gobierno dependerá de la voluntad y la amenaza de turno de Junts y Puigdemont. Este miércoles, en el debate de investidura, sus nuevos socios se lo dejaron claro. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras -que finalizó sus dos intervenciones con un «¡Viva Cataluña libre!», le reiteró su amenaza a Sánchez con un claro, directo y cristalino «con nosotros no pruebe a tentar la suerte».

Nogueras le recordó al candidato socialista que «no confiamos en usted ni en su Gobierno». «Por eso, en lugar de ir a precio hecho, iremos a tanto la pieza, ganándose la legislatura a cada paso» le ha dijo la portavoz de Junts al secretario general del PSOE. Los de Puigdemont avisan de que «si no se avanza en lo pactado, no daremos apoyo a ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno y su mayoría». Principalmente, además de lo citado, reclamando cumplimientos en lo relativo al reconocimiento nacional, el referéndum y la amnistía como reconocimiento de una injusticia, también le exigen que cumpla en todo lo relativo a lo económico.