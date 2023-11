Junts da por amortizada la amnistía y presiona con el referéndum: «Debe preguntar independencia sí o no»

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, da por amortizada la amnistía apenas 24 horas después de investir a Pedro Sánchez y aumenta sus exigencias: pide que un referéndum que responda a la pregunta de «independencia sí o independencia no».

El acuerdo firmado entre socialistas y postconvergentes especifica que «Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». Mientras tanto, el PSOE, en ese mismo texto, defiende «el Estatut de 2006», y «el respeto a las instituciones del autogobierno».

Nogueras ha descrito la tensión entre la autonomía y el Gobierno como un «conflicto, que es histórico, hoy queda elevado a un conflicto internacional». Este es un paso más hacia la consideración de Cataluña como un estado independiente, ya que intentan poner a la comunidad autónoma a la misma altura que un Estado. Los secesionistas sostienen sobre esta idea las reuniones periódicas con un verificador internacional, cuya primera cita será el próximo 20 de noviembre, en Suiza, como adelantó OKDIARIO.

La portavoz ha asegurado que Junts no ha cedido en nada. «No nos hemos movido, ni nos vamos a mover, porque si no, no seríamos Junts per Catalunya, seríamos otra cosa», ha declarado la política secesionista. Sin embargo, la barcelonesa ha admitido que «lo que tenga que defender el PSOE, lo defenderá el PSOE»

Pero el acuerdo que Junts ha firmado con los socialistas «va mucho más allá de la pregunta de un referéndum», según ha contado Nogueras en una entrevista en la Cadena SER. La portavoz ha vuelto a repetir la idea que utilizó en su discurso en el Congreso de los Diputados durante el debate de investidura: «Hasta ahora los acuerdos entre el españolismo y el catalanismo se han basado en la ‘lista de la compra’». Sin embargo, lo que defienden desde Junts ha aclarado que es tener el «supermercado» entero: «Somos una nación, el ‘supermercado’ es nuestro». «No debemos escoger entre esto o aquello. Nos lo merecemos todo», ha recalcado Nogueras.

🎙️ Portaveu @miriamnoguerasM a @AquiCatalunya 🗣️ Fins ara els acords entre l’espanyolisme i el catalanisme s’han basat en la “llista de la compra”. Som una nació: el “supermercat” és nostre, com bé explica @jorditurull. No hem d’escollir entre això o allò. Ens ho mereixem tot. pic.twitter.com/4AjkeMYjVW — Junts per Catalunya Congrés i Senat (@JuntsxCatMadrid) November 17, 2023

No es la primera vez que Nogueras reta a Pedro Sánchez, porque conoce la posición de poder que ostenta Junts frente a la frágil base parlamentaria del PSOE. La propia portavoz ya advirtió este miércoles en el debate de investidura que «no pruebe de tentar la suerte, porque no le funcionará». Nogueras hacía alusión a que la voluntad de Junts, defensores del referéndum de independencia, es hacer que las cosas «cambien de verdad» y que «si no hay avances», no apoyarán «ninguna iniciativa que su Gobierno presente».

Urkullu se aprovecha de la amnistía

Otro de los socios de Sánchez, el PNV, también ha aprovechado para sacar partido de la amnistía apenas 24 horas después de investir con sus votos a Pedro Sánchez. El lehendakari, Iñigo Urkullu, asegura que la futura ley «abre una nueva vía» para el reconocimiento nacional del País Vasco. A su juicio, la amnistía «ha sentado en la idea de que lo que no está prohibido, es posible». «Si esto es de aplicación a la amnistía, debe ser de aplicación también a una mirada más profunda y que vaya más allá de la elección de un presidente», ha añadido Urkullu en una sesión de control al Gobierno vasco este viernes.