El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, bendice la controvertida reforma del delito de malversación, una apuesta personal de Pedro Sánchez, hecha a medida para él, impuesta por Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, a cambio de apoyar a Pedro Sánchez con los Presupuestos. Y no sólo la bendice, sino que de manera implícita adelanta que seguirá utilizando dinero público para construir la república catalana.

Esta modificación está hecha a medida de los políticos independentistas catalanes, que protege a otros miembros como al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

«Con pasos como éste, conseguiremos concentrar toda nuestra fuerza política para plantar justicia allí donde haya injusticia», ha reaccionado Junqueras a la medida hecha para él. «Sólo así será posible limitar la capacidad represiva del Estado y, al mismo tiempo, avanzar en el camino de la construcción de una República Catalana justa», ha insistido el político independentista que en repetidas ocasiones ha reconocido que no se arrepiente de participar en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Amb passos com aquest, aconseguim concentrar tota la nostra força política per posar justícia allà on hi ha injustícia. Només així serà possible limitar la capacitat repressiva de l’Estat i, al mateix temps, avançar en el camí de la construcció d'una República Catalana justa. https://t.co/FafHKwJHYM

— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) December 9, 2022