El PSOE y ERC negocian a contra reloj una reforma del delito de malversación que mejore la situación procesal de los separatistas catalanes. Y permita a Oriol Junqueras volver a la actividad política antes de hora, al reducirle la inhabilitación. Ambos partidos, según fuentes gubernamentales, trabajan en una «reforma quirúrgica» ad hoc para los golpistas. Pero el socio minoritario, Podemos, recela de que la reforma se pueda limitar únicamente a los políticos catalanes y temen «una salida masiva de políticos condenados por corrupción». De momento los de Ione Belarra han transmitido a ERC que no tienen intención de apoyar la reforma del delito, si la enmienda que van a presentar los catalanes no cierra la puerta a la salida de la cárcel de corruptos como José Antonio Griñán o Luis Bárcenas. Y es que reconocen que «va a ser muy difícil» diferenciar legalmente.

A pocas horas para que finalice el plazo de presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal, que el Congreso debatirá antes de acabar diciembre, el grupo confederal de Unidas Podemos está preparando también un paquete de enmiendas para garantizar que el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados que sustituirá la sedición no afecte a la protesta social. El grupo en el que se incluyen Podemos y Yolanda Díaz no tiene previsto incluir ninguna enmienda respecto a la malversación, esperando al texto que registrará ERC antes de que finalice la semana. En ese momento los podemitas estudiarán «con mucho detenimiento» lo que ahí se incluya para saber si garantiza o no que no afecte a los políticos de distinto signo político que han sido condenados por corrupción. Hasta el momento los morados se han manifestado siempre en contra de la reforma de este delito por este hecho.

El Gobierno está ahora dispuesto a llevar a cabo una reforma limitada del delito de malversación, por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés, aunque dejando fuera los casos de corrupción y de lucro personal. Así lo indicó, en conversación informal con los periodistas en el acto de celebración del 44 aniversario de la Constitución, el presidente Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo puso el acento en el derecho comparado, en referencia a cómo se recoge esta cuestión en los códigos penales de países del entorno, pero ha querido dejar claro que no se va a retroceder en materia de lucha contra la corrupción, ni se van a rebajar penas que tengan que ver con la misma.

La reforma del delito de malversación es una petición de ERC, que junto a otras formaciones independentistas tiene a varios miembros del partido condenados por este tipo penal y otros tantos con causas pendientes, por las acciones que se llevaron a cabo en 2017 para intentar hacer efectiva la independencia de Cataluña. Una decisión que, en el seno del PSOE, defiende prácticamente en solitario Pedro Sánchez. Este miércoles, sin ir más lejos, varios barones considerados cercanos a él -como el madrileño Juan Lobato o el castellanoleonés Luis Tudanca- se han mostrado muy críticos a la hora de rechazar la medida.